Бузова, Билан, Niletto, Gayazovs Brothers спели в Екатеринбурге. Фоторепортаж с Summer Fest

08 августа 2022 в 04:19 Размер текста - 17 +

Summer Fest длился в Екатеринбурге два дня и собрал самых популярных поп-исполнителей Фото: Владимир Жабриков, URA.RU В Екатеринбурге завершился крупнейший музыкальный фестиваль Summer Fest. Он длился два дня, за это время на сцене МТС Live Hall (МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО») выступили 18 артистов, в том числе Ольга Бузова, Дима Билан, Иванушки International, Niletto, Gayazov Brother и другие популярные артисты. В числе первых хедлайнеров был певец Иракли. Он предложил взять курс на импортозамещение и спеть вместо «Лондон — Париж» — «Волга — Иртыш». Зрители инициативу поддержали и спели вместе с Иракли хит на новый манер. Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После Иракли на сцену вышла группа RASA. Их выступление началось с песни «Под фонарем». Зрителям очень понравились яркие танцы артистов. Также фанаты отметили наряды певцов. Возможно, это тронуло RASA — и они решили исполнить эксклюзив. Солистка сказала, что они сидели в гримерке и внезапно решили спеть новинку перед екатеринбуржцами. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следующим на сцене появился — Звонкий. Он рассказал, что его диджей из Екатеринбурга, а именно — с Ботаники. Но во время выступленияу музыканта из команды Звонкого начались проблемы с гитарой. Чтобы занять зрителей, певец спел, а капелла трек «Голоса». Заминка длилась всего пять минут, затем гитарист присоединился к исполнению трека. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Около 21:00 на сцене появились Иванушки International. Артисты вспомнили, что первый раз выступали в Екатеринбурге в Цирке в 1996 году. Иванушкам удалось собрать полный зал. На других исполнителях такого не было. На фестивале Иванушки презентовали новый трек — «Тучи круче»! Он записан совместно с Хабибом, но его не было на сцене. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Через час на сцене появилась звезда Ольга Бузова. Певица покорила зал своим хитом «Водица». Но, вероятно, ее участие на фестивале запомнится тем, что охрана разогнала фанатов и журналистов, собравшихся у гримерки. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После Бузовой вышел екатеринбургский певец Niletto. Он начал выступление с трека «Любимка». Артист пригласил фанатов на сольный концерт, чтобы поближе познакомиться и рассказал, что в написании песен ему помогает гитарист Андрей Юдин. После чего Niletto исполнил под гитару песню «Someone like you». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дальше зажигать вышел победитель «Евровидения-2008» — Дима Билан. Его выступление не могло обойтись не только без фирменного прыжка, но и самого милого момента вечера. Фанатка подарила Диме Билану букет цветов. Певец принял подарок, но решил побыть джентльменом: обрадовать фанатку, подарив ей этот же букет! Фото: Антон Макеев © URA.RU Фото: Антон Макеев © URA.RU Фото: Антон Макеев © URA.RU Фото: Антон Макеев © URA.RU Закрывали фестиваль Тимур и Ильяс Гаязовы, они же Gayazovs Brothers. Братья призвали зал поддержать Россию. Один артист попросил шуметь по очереди: сначала девушек, потом парней. После этого второй брат заявил: «Мы не можем так разделять людей, ведь мы Ро-сс-ия!». Зал поддержал братьев. И тогда артисты решили отблагодарить зал, исполнив невышедший трек «Спасай мою пятницу». К сожалению, на их выступлении стало плохо девушке: она упала в обморок. Фото: Антон Макеев © URA.RU Фото: Антон Макеев © URA.RU Фото: Антон Макеев © URA.RU Фото: Антон Макеев © URA.RU Фото: Антон Макеев © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге завершился крупнейший музыкальный фестиваль Summer Fest. Он длился два дня, за это время на сцене МТС Live Hall (МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО») выступили 18 артистов, в том числе Ольга Бузова, Дима Билан, Иванушки International, Niletto, Gayazov Brother и другие популярные артисты. В числе первых хедлайнеров был певец Иракли. Он предложил взять курс на импортозамещение и спеть вместо «Лондон — Париж» — «Волга — Иртыш». Зрители инициативу поддержали и спели вместе с Иракли хит на новый манер. После Иракли на сцену вышла группа RASA. Их выступление началось с песни «Под фонарем». Зрителям очень понравились яркие танцы артистов. Также фанаты отметили наряды певцов. Возможно, это тронуло RASA — и они решили исполнить эксклюзив. Солистка сказала, что они сидели в гримерке и внезапно решили спеть новинку перед екатеринбуржцами. Следующим на сцене появился — Звонкий. Он рассказал, что его диджей из Екатеринбурга, а именно — с Ботаники. Но во время выступленияу музыканта из команды Звонкого начались проблемы с гитарой. Чтобы занять зрителей, певец спел, а капелла трек «Голоса». Заминка длилась всего пять минут, затем гитарист присоединился к исполнению трека. Около 21:00 на сцене появились Иванушки International. Артисты вспомнили, что первый раз выступали в Екатеринбурге в Цирке в 1996 году. Иванушкам удалось собрать полный зал. На других исполнителях такого не было. На фестивале Иванушки презентовали новый трек — «Тучи круче»! Он записан совместно с Хабибом, но его не было на сцене. Через час на сцене появилась звезда Ольга Бузова. Певица покорила зал своим хитом «Водица». Но, вероятно, ее участие на фестивале запомнится тем, что охрана разогнала фанатов и журналистов, собравшихся у гримерки. После Бузовой вышел екатеринбургский певец Niletto. Он начал выступление с трека «Любимка». Артист пригласил фанатов на сольный концерт, чтобы поближе познакомиться и рассказал, что в написании песен ему помогает гитарист Андрей Юдин. После чего Niletto исполнил под гитару песню «Someone like you». Дальше зажигать вышел победитель «Евровидения-2008» — Дима Билан. Его выступление не могло обойтись не только без фирменного прыжка, но и самого милого момента вечера. Фанатка подарила Диме Билану букет цветов. Певец принял подарок, но решил побыть джентльменом: обрадовать фанатку, подарив ей этот же букет! Закрывали фестиваль Тимур и Ильяс Гаязовы, они же Gayazovs Brothers. Братья призвали зал поддержать Россию. Один артист попросил шуметь по очереди: сначала девушек, потом парней. После этого второй брат заявил: «Мы не можем так разделять людей, ведь мы Ро-сс-ия!». Зал поддержал братьев. И тогда артисты решили отблагодарить зал, исполнив невышедший трек «Спасай мою пятницу». К сожалению, на их выступлении стало плохо девушке: она упала в обморок.