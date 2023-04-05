Екатеринбург потерял масштабный музыкальный фестиваль

В Екатеринбурге «Summer фестиваль» перенесли на 2024 год

05 апреля 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

В прошлом году екатеринбуржцы могли посетить 18 концертов в течение двух дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Масштабный музыкальный фестиваль «Summer фестиваль» (другое название — Summer Fest), собравший в прошлом году десятки знаменитостей на сцене «МТС Live Холл» в Екатеринбурге, перенесли на 2024 год. Об этом сообщают организаторы мероприятия в своих социальных сетях. «Вынуждены сообщить, что „Summer фестиваль 2023“, запланированный на 3 июня, переносится. <…> Очень надеемся, что вы сохраните свой запал и энергию до следующего года, и в 2024 мы обязательно встретимся и оторвемся», — заявили организаторы. Фестиваль SUMMER FEST проходит в России пять лет подряд, однако в прошлом году он впервые состоялся в Екатеринбурге. В течение двух дней на площадке в «МТС Live Холл» было организовано 18 полноценных концертов. На сцене выступили такие звезды, как: Дима Билан, Ольга Бузова, Niletto, Иванушки International, Леша Свик, Gayazov$ Brother, Rasa, Filatov&Karas и многие другие. При этом в планах организаторов было желание вывести фестиваль на международный уровень.

Масштабный музыкальный фестиваль «Summer фестиваль» (другое название — Summer Fest), собравший в прошлом году десятки знаменитостей на сцене «МТС Live Холл» в Екатеринбурге, перенесли на 2024 год. Об этом сообщают организаторы мероприятия в своих социальных сетях. «Вынуждены сообщить, что „Summer фестиваль 2023“, запланированный на 3 июня, переносится. <…> Очень надеемся, что вы сохраните свой запал и энергию до следующего года, и в 2024 мы обязательно встретимся и оторвемся», — заявили организаторы. Фестиваль SUMMER FEST проходит в России пять лет подряд, однако в прошлом году он впервые состоялся в Екатеринбурге. В течение двух дней на площадке в «МТС Live Холл» было организовано 18 полноценных концертов. На сцене выступили такие звезды, как: Дима Билан, Ольга Бузова, Niletto, Иванушки International, Леша Свик, Gayazov$ Brother, Rasa, Filatov&Karas и многие другие. При этом в планах организаторов было желание вывести фестиваль на международный уровень.