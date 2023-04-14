Власти Франции одобрили повышение пенсионного возраста против воли граждан

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
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Конституционный совет Франции признал законной реформу о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщило французское издание AFP. Против этой реформы в стране проходили массовые митинги и беспорядки.

«Французский суд одобрил ключевые элементы пенсионной реформы Макрона», — пишет издание в Twitter. В AFP отметили, что конституционный совет страны признал реформу законной и утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет.

Ранее в стране проходили массовые протесты против повышения пенсионного возраста. В их результате в Париже были массовые разрушения.

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Конституционный совет Франции признал законной реформу о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщило французское издание AFP. Против этой реформы в стране проходили массовые митинги и беспорядки. «Французский суд одобрил ключевые элементы пенсионной реформы Макрона», — пишет издание в Twitter. В AFP отметили, что конституционный совет страны признал реформу законной и утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет. Ранее в стране проходили массовые протесты против повышения пенсионного возраста. В их результате в Париже были массовые разрушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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