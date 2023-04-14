В Челябинске ищут кандидатов на пост председателей районных судов

Федеральные и мировые судьи требуются в ряд челябинских муниципальных образований Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Квалификационная коллегия судей Челябинской области объявляет об открытии вакантных должностей судей Челябинской области. Соответствующее объявление появилось на сайте ведомства. В регионе ищут председателей Уйского и Увельского районных судов, Еманжелинского и Катав-Ивановского горсудов, а также судей в города и районы.

«В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона Российской Федерации „О статусе судей в Российской Федерации“ квалификационная коллегия судей Челябинской области объявляет об открытии вакантных должностей судей. Заявления и соответствующие документы (п. 6 ст. 5 Закона РФ „О статусе судей в Российской Федерации“) принимаются от претендентов, сдавших квалификационный экзамен на должность судьи», — говорится на сайте Квалификационной коллегии судей региона.

Одна должность судьи открыта в Варненском райсуде (документы принимают с 24 по 28 апреля), две открыты в Арбитражном суде Челябинской области, по одной в Агаповском райсуде, Златоустовском и Саткинском горсудах, Красноармейском райсуде, Ленинском и Тракторозаводском райсудах Челябинска. Кроме того, мировые судьи требуются на судебный участок №1 Аши и Ашинского района, №4 Правобережного района Магнитогорска, №2 Усть-Катава и №2 Чебаркуля и Чебаркульского района. Здесь документы принимают с 15 по 19 мая.

С 29 мая по 2 июня могут сдать документы кандидаты на должность судей в Челябинский областной суд (четыре вакансии) и Курчатовский райсуд Челябинска (две вакансии). В те же дни открыт прием документов на должность заместителя председателя суда в Калининский райсуд Челябинска, а также на должности председателя суда в Увельский райсуд и Еманжелинский и Катав-Ивановский горсуды.