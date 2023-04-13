13 апреля 2023

Власти ХМАО увеличат поддержку участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, депутат, документы, чиновник, заседание, Принятие закона
Дополнительные средства выделены в рамках изменения в бюджет на 2023, 2024 и 2025 годы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти ХМАО приняли решение о выделении дополнительно 2,1 миллиарда рублей на поддержку участников СВО и их семей. Протокол заседания опубликован на сайте окружного правительства.

«По программе „Социальное и демографическое развитие“ (нацпроект „Демография“) 2,1 млрд рублей дополнительно будет направлено на поддержку участников специальной военной операции, членов их семей», — указано в документе. Изменения внесены в бюджет на 2023 год и плановый 2024 и 2025 годы. Среди принятых решений запланировано также выделение дополнительно 4,2 миллиарда рублей муниципалитетам округа для сноса аварийного жилья и переселения из него граждан.

Ранее URA.RU сообщало, что на заседаниях комитета Думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике и фракции «Единая Россия» внесены изменения в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. Согласно им добровольцы в зоне проведения спецоперации будут приравнены к ветеранам боевых действий.

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Власти ХМАО приняли решение о выделении дополнительно 2,1 миллиарда рублей на поддержку участников СВО и их семей. Протокол заседания опубликован на сайте окружного правительства. «По программе „Социальное и демографическое развитие“ (нацпроект „Демография“) 2,1 млрд рублей дополнительно будет направлено на поддержку участников специальной военной операции, членов их семей», — указано в документе. Изменения внесены в бюджет на 2023 год и плановый 2024 и 2025 годы. Среди принятых решений запланировано также выделение дополнительно 4,2 миллиарда рублей муниципалитетам округа для сноса аварийного жилья и переселения из него граждан. Ранее URA.RU сообщало, что на заседаниях комитета Думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике и фракции «Единая Россия» внесены изменения в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. Согласно им добровольцы в зоне проведения спецоперации будут приравнены к ветеранам боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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