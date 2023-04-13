Власти ХМАО увеличат поддержку участников СВО

14 апреля 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Дополнительные средства выделены в рамках изменения в бюджет на 2023, 2024 и 2025 годы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти ХМАО приняли решение о выделении дополнительно 2,1 миллиарда рублей на поддержку участников СВО и их семей. Протокол заседания опубликован на сайте окружного правительства. «По программе „Социальное и демографическое развитие“ (нацпроект „Демография“) 2,1 млрд рублей дополнительно будет направлено на поддержку участников специальной военной операции, членов их семей», — указано в документе. Изменения внесены в бюджет на 2023 год и плановый 2024 и 2025 годы. Среди принятых решений запланировано также выделение дополнительно 4,2 миллиарда рублей муниципалитетам округа для сноса аварийного жилья и переселения из него граждан. Ранее URA.RU сообщало, что на заседаниях комитета Думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике и фракции «Единая Россия» внесены изменения в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. Согласно им добровольцы в зоне проведения спецоперации будут приравнены к ветеранам боевых действий.

Власти ХМАО приняли решение о выделении дополнительно 2,1 миллиарда рублей на поддержку участников СВО и их семей. Протокол заседания опубликован на сайте окружного правительства. «По программе „Социальное и демографическое развитие“ (нацпроект „Демография“) 2,1 млрд рублей дополнительно будет направлено на поддержку участников специальной военной операции, членов их семей», — указано в документе. Изменения внесены в бюджет на 2023 год и плановый 2024 и 2025 годы. Среди принятых решений запланировано также выделение дополнительно 4,2 миллиарда рублей муниципалитетам округа для сноса аварийного жилья и переселения из него граждан. Ранее URA.RU сообщало, что на заседаниях комитета Думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике и фракции «Единая Россия» внесены изменения в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. Согласно им добровольцы в зоне проведения спецоперации будут приравнены к ветеранам боевых действий.