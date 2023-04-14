14 апреля 2023
13 апреля 2023

В Тюмени во время ДТП сбили человека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП у Швейной фабрики. Челябинск, дтп, авария, логан
ДТП произошло в районе торгового центра «Гудвин» Фото:

В Тюмени 15 апреля ночью по адресу Советская 97 корпус 1 во время ДТП машина сбила человека. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».

«ДТП произошло в районе ТЦ „Гудвин“ у гаражей по улице Советской. Водитель на „Камри“ сбил пешехода, после чего врезался в белый „Пежо“. С мест ДТП виновник попытался скрыться, но врезался в стену. Водитель был пьян и без сознания», — пишут очевидцы в социальной сети. Видео с произошедшим опубликовали в группе «ЧС Тюмень».

На видео можно увидеть разбитую машину, которая стоит поперек проезжей части. Возможно, машина врезалась в стену и зацепила мужчину. Присутствующие очевидцы вызывали скорую. Что с пострадавшим не известно.

Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД. Ответ ожидается.

Видео: взято из социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».

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В Тюмени 15 апреля ночью по адресу Советская 97 корпус 1 во время ДТП машина сбила человека. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». «ДТП произошло в районе ТЦ „Гудвин“ у гаражей по улице Советской. Водитель на „Камри“ сбил пешехода, после чего врезался в белый „Пежо“. С мест ДТП виновник попытался скрыться, но врезался в стену. Водитель был пьян и без сознания», — пишут очевидцы в социальной сети. Видео с произошедшим опубликовали в группе «ЧС Тюмень». На видео можно увидеть разбитую машину, которая стоит поперек проезжей части. Возможно, машина врезалась в стену и зацепила мужчину. Присутствующие очевидцы вызывали скорую. Что с пострадавшим не известно. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД. Ответ ожидается. Видео: взято из социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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