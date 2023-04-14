ДТП произошло в районе торгового центра «Гудвин» Фото: Анна Андреева © URA.RU

В Тюмени 15 апреля ночью по адресу Советская 97 корпус 1 во время ДТП машина сбила человека. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».

«ДТП произошло в районе ТЦ „Гудвин“ у гаражей по улице Советской. Водитель на „Камри“ сбил пешехода, после чего врезался в белый „Пежо“. С мест ДТП виновник попытался скрыться, но врезался в стену. Водитель был пьян и без сознания», — пишут очевидцы в социальной сети. Видео с произошедшим опубликовали в группе «ЧС Тюмень».

На видео можно увидеть разбитую машину, которая стоит поперек проезжей части. Возможно, машина врезалась в стену и зацепила мужчину. Присутствующие очевидцы вызывали скорую. Что с пострадавшим не известно.

Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД. Ответ ожидается.

Видео: взято из социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».