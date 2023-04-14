Диалог Макрона с искусственным интеллектом рассмешил пользователей Twitter

15 апреля 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Макрон спросил у ИИ про развитие технологий в Европе Фото: Официальный сайт Европарламента Диалог лидера Франции Эммануэля Макрона с искусственным интеллектом ChatGPT о будущем европейских передовых технологий рассмешил пользователей Twitter. Он попросил ИИ описать Европу в сфере технологий, на что нейросеть ответила: «Конкурентоспособна». После этого Макрон опубликовал скриншот переписки в личном аккаунте и призвал жителей Европы инвестировать в IT-сектор. «А, так вот кто пишет ваши речи», — прокомментировал пост в Twitter журналист Стефан Ларю. Другой пользователь с юмором отметил, что Макрон использует мнение нейросети в качестве аргумента. Кроме того, пользователи разместили свои переписки ChatGPT, в которых ИИ посчитал итоги президентства Макрона противоречивыми, а ситуацию, сложившуюся с развитием компьютерных технологий в Европе, чрезвычайной. Ранее Нейросеть ChatGPT написала письмо президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. ИИ предложил мирное решение конфликта на Украине. Нейросеть ChatGPT набирает популярность с осени 2022 года. Она собирает всю информацию из интернета и превращает в текст. Автором проекта является основатель компании SpaceX Илон Маск.

Диалог лидера Франции Эммануэля Макрона с искусственным интеллектом ChatGPT о будущем европейских передовых технологий рассмешил пользователей Twitter. Он попросил ИИ описать Европу в сфере технологий, на что нейросеть ответила: «Конкурентоспособна». После этого Макрон опубликовал скриншот переписки в личном аккаунте и призвал жителей Европы инвестировать в IT-сектор. «А, так вот кто пишет ваши речи», — прокомментировал пост в Twitter журналист Стефан Ларю. Другой пользователь с юмором отметил, что Макрон использует мнение нейросети в качестве аргумента. Кроме того, пользователи разместили свои переписки ChatGPT, в которых ИИ посчитал итоги президентства Макрона противоречивыми, а ситуацию, сложившуюся с развитием компьютерных технологий в Европе, чрезвычайной. Ранее Нейросеть ChatGPT написала письмо президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. ИИ предложил мирное решение конфликта на Украине. Нейросеть ChatGPT набирает популярность с осени 2022 года. Она собирает всю информацию из интернета и превращает в текст. Автором проекта является основатель компании SpaceX Илон Маск.