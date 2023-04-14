14 апреля 2023
13 апреля 2023

Мэр из ЯНАО поздравил семью бойца СВО с Пасхой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пасхальная экскурсия на хлебокомбинат и птицефабрику «СИТНО». Магнитогорск, пасха, яйца, куличи, глазурь
Главам сел района дано указание навестить каждую семью военнослужащих Фото:

Глава Приуральского района (ЯНАО) Иван Сакал навестил семью мобилизованного ямальца и поздравил их с предстоящим праздником Светлой Пасхи. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«С семьями мобилизованных ребят и добровольцев находимся в постоянном контакте. В преддверии праздника Светлой Пасхи навестил семью мобилизованного приуральца», — говорится в сообщении. Иван Сакал отметил, что дал поручение главам сел навестить каждую семью военнослужащих, так как им важна поддержка и забота.

Ранее URA.RU сообщало, что священнослужители начали готовить российских бойцов к Пасхе в зоне проведения специальной военной операции на Украине. На луганском направлении работает группа из семи-восьми батюшек. Поздравлять бойцов с Пасхой священнослужители будут до 22 апреля.

Иван Сакал поздравил семью военнослужащего с предстоящей Пасхой
Иван Сакал поздравил семью военнослужащего с предстоящей Пасхой

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Глава Приуральского района (ЯНАО) Иван Сакал навестил семью мобилизованного ямальца и поздравил их с предстоящим праздником Светлой Пасхи. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «С семьями мобилизованных ребят и добровольцев находимся в постоянном контакте. В преддверии праздника Светлой Пасхи навестил семью мобилизованного приуральца», — говорится в сообщении. Иван Сакал отметил, что дал поручение главам сел навестить каждую семью военнослужащих, так как им важна поддержка и забота. Ранее URA.RU сообщало, что священнослужители начали готовить российских бойцов к Пасхе в зоне проведения специальной военной операции на Украине. На луганском направлении работает группа из семи-восьми батюшек. Поздравлять бойцов с Пасхой священнослужители будут до 22 апреля.
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