Главам сел района дано указание навестить каждую семью военнослужащих Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Приуральского района (ЯНАО) Иван Сакал навестил семью мобилизованного ямальца и поздравил их с предстоящим праздником Светлой Пасхи. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«С семьями мобилизованных ребят и добровольцев находимся в постоянном контакте. В преддверии праздника Светлой Пасхи навестил семью мобилизованного приуральца», — говорится в сообщении. Иван Сакал отметил, что дал поручение главам сел навестить каждую семью военнослужащих, так как им важна поддержка и забота.

Ранее URA.RU сообщало, что священнослужители начали готовить российских бойцов к Пасхе в зоне проведения специальной военной операции на Украине. На луганском направлении работает группа из семи-восьми батюшек. Поздравлять бойцов с Пасхой священнослужители будут до 22 апреля.