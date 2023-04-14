Иерей Чебоненко из зоны СВО рассказал о подготовке к Пасхе среди российских бойцов

Священнослужители начали готовить российских бойцов к Пасхе в зоне проведения специальной военной операции на Украине. На луганском направлении работает группа из семи-восьми батюшек. Об этом URA.RU рассказал настоятель войскового храма Иверской иконы Божьей матери республики Таджикистан, находящийся сейчас в зоне СВО, иерей Роман Чебоненко.
«Только сейчас приехали [в зону СВО]. Сейчас выезжаем к бойцам, постоянно готовим их к Пасхе. Но мы не сможем охватить все абсолютно подразделения, так как их очень много, а священников нас в группировке луганского направления всего семь-восемь человек. Но будем стараться посетить как можно больше. Уже куличи нам передали люди добрые из города Воронежа. Сейчас деньги собираем на яйца. Собираемся их закупить, покрасить и возить солдатам», — отметил Роман Чебоненко.
По словам иерея, поздравлять бойцов с Пасхой священнослужители будут до 22 апреля. «Можно будет раздавать это всю Светлую седмицу (Пасхальная неделя после праздника, проходит с 17 по 22 апреля, — прим. URA.RU). Поэтому мы не планируем ограничиваться только одним праздничным днем — днем Пасхи. Ездить будем всю Светлую седмицу и раздавать яйца, куличи», — объяснил Чебоненко.
Настоятель войскового храма добавил, что 16 апреля, в саму Пасху, в зоне СВО пройдут службы. «Также на Пасху мы планируем послужить службу. У нас есть передвижной храм, будем работать в нем, служить службу в различных подразделениях, поздравлять с Пасхой, христосоваться», — подчеркнул он.
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