Иерей Чебоненко из зоны СВО рассказал о подготовке к Пасхе среди российских бойцов

Иерей Чебоненко: бойцам из зоны СВО уже начали доставлять куличи к Пасхе

14 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Всю пасхальную неделю российским солдатам будут раздавать куличи и яйца, отметил Роман Чебоненко Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Священнослужители начали готовить российских бойцов к Пасхе в зоне проведения специальной военной операции на Украине. На луганском направлении работает группа из семи-восьми батюшек. Об этом URA.RU рассказал настоятель войскового храма Иверской иконы Божьей матери республики Таджикистан, находящийся сейчас в зоне СВО, иерей Роман Чебоненко. «Только сейчас приехали [в зону СВО]. Сейчас выезжаем к бойцам, постоянно готовим их к Пасхе. Но мы не сможем охватить все абсолютно подразделения, так как их очень много, а священников нас в группировке луганского направления всего семь-восемь человек. Но будем стараться посетить как можно больше. Уже куличи нам передали люди добрые из города Воронежа. Сейчас деньги собираем на яйца. Собираемся их закупить, покрасить и возить солдатам», — отметил Роман Чебоненко. По словам иерея, поздравлять бойцов с Пасхой священнослужители будут до 22 апреля. «Можно будет раздавать это всю Светлую седмицу (Пасхальная неделя после праздника, проходит с 17 по 22 апреля, — прим. URA.RU). Поэтому мы не планируем ограничиваться только одним праздничным днем — днем Пасхи. Ездить будем всю Светлую седмицу и раздавать яйца, куличи», — объяснил Чебоненко. Настоятель войскового храма добавил, что 16 апреля, в саму Пасху, в зоне СВО пройдут службы. «Также на Пасху мы планируем послужить службу. У нас есть передвижной храм, будем работать в нем, служить службу в различных подразделениях, поздравлять с Пасхой, христосоваться», — подчеркнул он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Священнослужители начали готовить российских бойцов к Пасхе в зоне проведения специальной военной операции на Украине. На луганском направлении работает группа из семи-восьми батюшек. Об этом URA.RU рассказал настоятель войскового храма Иверской иконы Божьей матери республики Таджикистан, находящийся сейчас в зоне СВО, иерей Роман Чебоненко. «Только сейчас приехали [в зону СВО]. Сейчас выезжаем к бойцам, постоянно готовим их к Пасхе. Но мы не сможем охватить все абсолютно подразделения, так как их очень много, а священников нас в группировке луганского направления всего семь-восемь человек. Но будем стараться посетить как можно больше. Уже куличи нам передали люди добрые из города Воронежа. Сейчас деньги собираем на яйца. Собираемся их закупить, покрасить и возить солдатам», — отметил Роман Чебоненко. По словам иерея, поздравлять бойцов с Пасхой священнослужители будут до 22 апреля. «Можно будет раздавать это всю Светлую седмицу (Пасхальная неделя после праздника, проходит с 17 по 22 апреля, — прим. URA.RU). Поэтому мы не планируем ограничиваться только одним праздничным днем — днем Пасхи. Ездить будем всю Светлую седмицу и раздавать яйца, куличи», — объяснил Чебоненко. Настоятель войскового храма добавил, что 16 апреля, в саму Пасху, в зоне СВО пройдут службы. «Также на Пасху мы планируем послужить службу. У нас есть передвижной храм, будем работать в нем, служить службу в различных подразделениях, поздравлять с Пасхой, христосоваться», — подчеркнул он.