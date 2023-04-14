Американцы испугались бездействия Байдена перед лицом Третьей мировой

Конгрессмен Галлахер: Байден не пытается предотвратить третью мировую на фоне проблем на Тайване

15 апреля 2023 в 02:22 Размер текста - 17 +

Администрация Байдена не пытается предотвратить Третью мировую войну, считает Галлахер Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден не предпринимает усилий для того, чтобы предотвратить Третью мировую войну на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Об этом заявил председатель комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер. «Администрация Байдена не принимает безотлагательных действий, чтобы предотвратить Третью мировую войну. <…> На мой взгляд, в особенности начиная с выборов на Тайване в январе 2024 года, мы окажемся в максимальной опасности. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить это (войну — прим. URA.RU), и гарантировать, что этого никогда не произойдет», — передает слова Галлахера телеканал Fox News. Он считает опасным то, что администрация американского лидера считает маловероятным вторжение Китая на остров в ближайшие несколько лет. Ситуация между Китаем и США обострилась после визита члена палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай считает остров своей территорией. Пекин провел военные учения в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Генерал вооруженных сил США Майк Минихан предположил, что США будут воевать с Китаем через два года из-за ситуации с Тайванем. Генерал США в отставке Джек Кин отметил, что армия США недостаточно подготовлена для войны с Китаем, так как у Пекина больше вооружения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден не предпринимает усилий для того, чтобы предотвратить Третью мировую войну на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Об этом заявил председатель комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер. «Администрация Байдена не принимает безотлагательных действий, чтобы предотвратить Третью мировую войну. <…> На мой взгляд, в особенности начиная с выборов на Тайване в январе 2024 года, мы окажемся в максимальной опасности. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить это (войну — прим. URA.RU), и гарантировать, что этого никогда не произойдет», — передает слова Галлахера телеканал Fox News. Он считает опасным то, что администрация американского лидера считает маловероятным вторжение Китая на остров в ближайшие несколько лет. Ситуация между Китаем и США обострилась после визита члена палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай считает остров своей территорией. Пекин провел военные учения в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Генерал вооруженных сил США Майк Минихан предположил, что США будут воевать с Китаем через два года из-за ситуации с Тайванем. Генерал США в отставке Джек Кин отметил, что армия США недостаточно подготовлена для войны с Китаем, так как у Пекина больше вооружения.