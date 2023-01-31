В США признали, что не готовы к войне с Китаем

Армия США недостаточно подготовлена для войны с Китаем, так как у Пекина больше вооружения. Об этом сообщил генерал США в отставке Джек Кин.
«Мы готовы не так, как следовало бы. У нас нет эффективного военного сдерживания в регионе. У Китая больше кораблей, больше самолетов и больше ракет, чем у США», — сказал Кин в эфире американского телеканала Fox Business. По его словам, Тайвань тоже не готов к сражению с Китаем.
Ранее генерал вооруженных сил США Майк Минихан сказал, что США будут воевать с Китаем через два года. Он отправил письмо об этом всем командующим боевыми частями в ВВС.
Ситуация между Китаем и США обострилась после визита члена палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай считает остров своей территорией, поэтому Пекин провел военные учения.
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Армия США недостаточно подготовлена для войны с Китаем, так как у Пекина больше вооружения. Об этом сообщил генерал США в отставке Джек Кин. «Мы готовы не так, как следовало бы. У нас нет эффективного военного сдерживания в регионе. У Китая больше кораблей, больше самолетов и больше ракет, чем у США», — сказал Кин в эфире американского телеканала Fox Business. По его словам, Тайвань тоже не готов к сражению с Китаем. Ранее генерал вооруженных сил США Майк Минихан сказал, что США будут воевать с Китаем через два года. Он отправил письмо об этом всем командующим боевыми частями в ВВС. Ситуация между Китаем и США обострилась после визита члена палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай считает остров своей территорией, поэтому Пекин провел военные учения.