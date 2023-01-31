В США признали, что не готовы к войне с Китаем

31 января 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

В США заявили, что уступают армии Китая Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Армия США недостаточно подготовлена для войны с Китаем, так как у Пекина больше вооружения. Об этом сообщил генерал США в отставке Джек Кин. «Мы готовы не так, как следовало бы. У нас нет эффективного военного сдерживания в регионе. У Китая больше кораблей, больше самолетов и больше ракет, чем у США», — сказал Кин в эфире американского телеканала Fox Business . По его словам, Тайвань тоже не готов к сражению с Китаем. Ранее генерал вооруженных сил США Майк Минихан сказал, что США будут воевать с Китаем через два года. Он отправил письмо об этом всем командующим боевыми частями в ВВС. Ситуация между Китаем и США обострилась после визита члена палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай считает остров своей территорией, поэтому Пекин провел военные учения.

Армия США недостаточно подготовлена для войны с Китаем, так как у Пекина больше вооружения. Об этом сообщил генерал США в отставке Джек Кин. «Мы готовы не так, как следовало бы. У нас нет эффективного военного сдерживания в регионе. У Китая больше кораблей, больше самолетов и больше ракет, чем у США», — сказал Кин в эфире американского телеканала Fox Business. По его словам, Тайвань тоже не готов к сражению с Китаем. Ранее генерал вооруженных сил США Майк Минихан сказал, что США будут воевать с Китаем через два года. Он отправил письмо об этом всем командующим боевыми частями в ВВС. Ситуация между Китаем и США обострилась после визита члена палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай считает остров своей территорией, поэтому Пекин провел военные учения.