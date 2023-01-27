Генерал ВВС США предупредил о войне с Китаем через два года

28 января 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

США готовится к войне с Китаем через два года, сообщает Майк Минихан Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Генерал ВВС США Майк Минихан предполагает, что США начнут полномасштабную войну с Китаем через два года. Он уже разослал соответствующую служебную записку своим подчиненным. «Надеюсь, я неправ. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться [с Китаем] в 2025 году», — пояснил Майк Минихан. Его слова приводит телеканал NBC. Отмечается, что генерал разослал записку с таким посылом всем командующим боевыми частями в ВВС. Кроме того, Минихан ожидает отчета от подчиненных о подготовительных мерах к ведению боевых действий против Китая. Ранее авторы американской газеты The Wall Street Journal предположили, что США могут проиграть в случае начала войны с Китаем. Они отмечают, что американская военная промышленность столкнулась с проблемами, которые выявил конфликт на Украине. Кроме того, военное столкновение между США и Китаем прогнозирует и американский сенатор Майкл Маккол. Также о подготовке США к новой войне сообщал и обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе, передает «Национальная служба новостей». Отношения между Вашингтоном и КНР заметно накалились после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Это произошло в августе 2022 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнял, что США намерены выстраивать «защитные барьеры» в отношениях с Китаем, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генерал ВВС США Майк Минихан предполагает, что США начнут полномасштабную войну с Китаем через два года. Он уже разослал соответствующую служебную записку своим подчиненным. «Надеюсь, я неправ. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться [с Китаем] в 2025 году», — пояснил Майк Минихан. Его слова приводит телеканал NBC. Отмечается, что генерал разослал записку с таким посылом всем командующим боевыми частями в ВВС. Кроме того, Минихан ожидает отчета от подчиненных о подготовительных мерах к ведению боевых действий против Китая. Ранее авторы американской газеты The Wall Street Journal предположили, что США могут проиграть в случае начала войны с Китаем. Они отмечают, что американская военная промышленность столкнулась с проблемами, которые выявил конфликт на Украине. Кроме того, военное столкновение между США и Китаем прогнозирует и американский сенатор Майкл Маккол. Также о подготовке США к новой войне сообщал и обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе, передает «Национальная служба новостей». Отношения между Вашингтоном и КНР заметно накалились после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Это произошло в августе 2022 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнял, что США намерены выстраивать «защитные барьеры» в отношениях с Китаем, сообщает телеканал 360.