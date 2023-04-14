14 апреля 2023

Байден принял решение об участии в президентских выборах США

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Президент США Джо Байден скоро объявит о своем решении баллотироваться Фото:

Президент США Джо Байден заявил о своей готовности баллотироваться на пост главы государства. Он также сообщил, что будет готов объявить о своем решении в скором времени.

«Я уже сделал расчеты. Мы объявим об этом относительно скоро. Я говорил вам, что мой план — баллотироваться вновь», — рассказал Байден журналистам, его слова цитирует агентство Reuters.

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Президент США Джо Байден заявил о своей готовности баллотироваться на пост главы государства. Он также сообщил, что будет готов объявить о своем решении в скором времени. «Я уже сделал расчеты. Мы объявим об этом относительно скоро. Я говорил вам, что мой план — баллотироваться вновь», — рассказал Байден журналистам, его слова цитирует агентство Reuters.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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