Байден принял решение об участии в президентских выборах США

Президент США Джо Байден скоро объявит о своем решении баллотироваться
Президент США Джо Байден заявил о своей готовности баллотироваться на пост главы государства. Он также сообщил, что будет готов объявить о своем решении в скором времени.
«Я уже сделал расчеты. Мы объявим об этом относительно скоро. Я говорил вам, что мой план — баллотироваться вновь», — рассказал Байден журналистам, его слова цитирует
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