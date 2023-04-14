14 апреля 2023
13 апреля 2023

Жителей ЯНАО на выходных ждут метели и порывистый ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики прогнозируют небольшой снег Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе в выходные 15 и 16 апреля ожидаются метели, небольшой снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Информация размещена на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«15 апреля в ЯНАО ожидаются осадки в виде небольшого снега, в отдельных районах метель, ветер 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. Температура воздуха: ночью от -14 до -19 градусов, местами -23,-28, по западу -7,-12 градусов, днем от -4 до -9, местами -14,-19 градусов», — передают синоптики на сайте управления.

В воскресенье 16 апреля температура воздуха ночью опустится до -18,-23 градусов, местами до -30, а днем синоптики прогнозируют от -9 до -14 градусов. Сохранится ветер с порывами до 18 м/с, осадки в виде небольшого снега и местами метель.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО неделя начнется с ветра и метелей. Порывы могут достигать 20 м/с. При этом возможен небольшой снег.

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В Ямало-Ненецком автономном округе в выходные 15 и 16 апреля ожидаются метели, небольшой снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Информация размещена на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «15 апреля в ЯНАО ожидаются осадки в виде небольшого снега, в отдельных районах метель, ветер 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. Температура воздуха: ночью от -14 до -19 градусов, местами -23,-28, по западу -7,-12 градусов, днем от -4 до -9, местами -14,-19 градусов», — передают синоптики на сайте управления. В воскресенье 16 апреля температура воздуха ночью опустится до -18,-23 градусов, местами до -30, а днем синоптики прогнозируют от -9 до -14 градусов. Сохранится ветер с порывами до 18 м/с, осадки в виде небольшого снега и местами метель. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО неделя начнется с ветра и метелей. Порывы могут достигать 20 м/с. При этом возможен небольшой снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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