В ХМАО покупателю фермерского хозяйства обещают доход около 7 миллионов

Средний сбор урожая составляет около 200 000 килограмм картофеля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) продается высокорентабельное фермерское хозяйство по выращиванию картофеля. В объявлении на портале Avito собственник обещает будущему покупателю доход около 7 миллионов рублей за полгода.

«Продается высокорентабельное фермерское хозяйство в старом Вартовске, в районе поселка „У Северной Рощи“. При средней цене (сентябрь 2021), высококачественной, экологически чистой продукции (картофель), 35р за 1кг, доход составляет около 7млн.рублей за 6 месяцев производства и реализации данного объема», — сообщает автор.

Отмечается, что правительство округа предоставляет производителям дотацию в размере 2 рубля за каждый килограмм реализованной продукции. Средний сбор урожая составляет 200 000 килограмм. На территории хозяйства имеется дом для персонала, дом для проживания, баня, хранилище для картофеля и хозяйственные постройки. В цену продажи также включена техника стоимостью более 8 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) за 7,5 млн рублей на продажу выставлено действующее крестьянско-фермерское хозяйство с поголовьем. Его собственник обещает подарить покупателю автомобиль УАЗ.