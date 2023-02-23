В ХМАО покупателю фермерского хозяйства продавец обещает подарить УАЗ

Продавец обещает подарить покупателю автомобиль УАЗ (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) за 7,5 млн рублей на продажу выставлено действующее крестьянско-фермерское хозяйство с поголовьем. Его собственник обещает подарить покупателю автомобиль УАЗ. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.

«На территории хозяйства имеются жилые вагоны с печным отоплением для проживания, баня из бруса (строительство в стадии завершения), сараи для животных и птицы. В хозяйстве имеются свиньи, молочные козы. Постоянный прирост поголовья. Для оперативности вливания в фермерскую жизнь — подарим автомобиль УАЗ!» — указано в объявлении.

Продавец отмечает, что на территории хозяйства есть подстанция и озеро с карасями. Собственник готов торговаться с реальным покупателем.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганском районе ХМАО на продажу выставлено фермерское хозяйство за 35 млн рублей. На объекте есть необходимые техника и здания, в том числе овощехранилище.

На территории есть жилые вагоны с печным отоплением для проживания, баня из бруса (строительство в стадии завершения), сараи для животных и птицы avito.ru