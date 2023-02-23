23 февраля 2023
22 февраля 2023

В ХМАО покупателю фермерского хозяйства продавец обещает подарить УАЗ

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинской области, лесная дорога, уаз буханка, осень, поселок виляй
Продавец обещает подарить покупателю автомобиль УАЗ (фото из архива) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) за 7,5 млн рублей на продажу выставлено действующее крестьянско-фермерское хозяйство с поголовьем. Его собственник обещает подарить покупателю автомобиль УАЗ. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.

«На территории хозяйства имеются жилые вагоны с печным отоплением для проживания, баня из бруса (строительство в стадии завершения), сараи для животных и птицы. В хозяйстве имеются свиньи, молочные козы. Постоянный прирост поголовья. Для оперативности вливания в фермерскую жизнь — подарим автомобиль УАЗ!» — указано в объявлении.

Продавец отмечает, что на территории хозяйства есть подстанция и озеро с карасями. Собственник готов торговаться с реальным покупателем.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганском районе ХМАО на продажу выставлено фермерское хозяйство за 35 млн рублей. На объекте есть необходимые техника и здания, в том числе овощехранилище.

На территории есть жилые вагоны с печным отоплением для проживания, баня из бруса (строительство в стадии завершения), сараи для животных и птицы
В хозяйстве есть свиньи и молочные козы

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В Нижневартовске (ХМАО) за 7,5 млн рублей на продажу выставлено действующее крестьянско-фермерское хозяйство с поголовьем. Его собственник обещает подарить покупателю автомобиль УАЗ. Объявление о продаже размещено на сайте Avito. «На территории хозяйства имеются жилые вагоны с печным отоплением для проживания, баня из бруса (строительство в стадии завершения), сараи для животных и птицы. В хозяйстве имеются свиньи, молочные козы. Постоянный прирост поголовья. Для оперативности вливания в фермерскую жизнь — подарим автомобиль УАЗ!» — указано в объявлении. Продавец отмечает, что на территории хозяйства есть подстанция и озеро с карасями. Собственник готов торговаться с реальным покупателем. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганском районе ХМАО на продажу выставлено фермерское хозяйство за 35 млн рублей. На объекте есть необходимые техника и здания, в том числе овощехранилище.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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