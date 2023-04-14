14 апреля 2023

В США испугались супероружия России «Шквал»

Военный обозреватель Осборн: российская скоростная торпеда «Шквал» должна вызывать обеспокоенность США
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В США похвалили российскую скоростную торпеду «Шквал» Фото:

Российская скоростная подводная торпеда «Шквал» должна вызывать обеспокоенность Пентагона. Об этом заявил бывший сотрудник минобороны США, военный обозреватель Крис Осборн. Он отмечает, что ВМС США не имеет аналогов в своем арсенале.

«Торпеды „Шквал“ могут атаковать надводные и подводные корабли с больших расстояний и на высоких скоростях, при этом имея возможность маневрировать для достижения более высокой точности», — рассказал Крис Осборн в своем материале для американского издания 19 FortyFive. Осборн предупреждает, что все это увеличивает военные риски США.

Ранее российский военный корабль «Адмирал Пантелеев» провел противолодочные учения в Японском море. Корабль произвел условный залп торпедами, передает «Национальная служба новостей».

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Российская скоростная подводная торпеда «Шквал» должна вызывать обеспокоенность Пентагона. Об этом заявил бывший сотрудник минобороны США, военный обозреватель Крис Осборн. Он отмечает, что ВМС США не имеет аналогов в своем арсенале. «Торпеды „Шквал“ могут атаковать надводные и подводные корабли с больших расстояний и на высоких скоростях, при этом имея возможность маневрировать для достижения более высокой точности», — рассказал Крис Осборн в своем материале для американского издания 19 FortyFive. Осборн предупреждает, что все это увеличивает военные риски США. Ранее российский военный корабль «Адмирал Пантелеев» провел противолодочные учения в Японском море. Корабль произвел условный залп торпедами, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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