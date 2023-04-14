В США испугались супероружия России «Шквал»

Российская скоростная подводная торпеда «Шквал» должна вызывать обеспокоенность Пентагона. Об этом заявил бывший сотрудник минобороны США, военный обозреватель Крис Осборн. Он отмечает, что ВМС США не имеет аналогов в своем арсенале.
«Торпеды „Шквал“ могут атаковать надводные и подводные корабли с больших расстояний и на высоких скоростях, при этом имея возможность маневрировать для достижения более высокой точности», — рассказал Крис Осборн в своем материале для американского издания 19 FortyFive. Осборн предупреждает, что все это увеличивает военные риски США.
Ранее российский военный корабль «Адмирал Пантелеев» провел противолодочные учения в Японском море. Корабль произвел условный залп торпедами, передает «Национальная служба новостей».
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