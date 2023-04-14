Украинские военные в соцсетях обсуждают расправу над президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона, экс-разведчик США Дуглас Макгрегор. Он сообщил, что регулярно видит такие комментарии в telegram-каналах.
«Если зайти в Telegram и успеть увидеть ролики, которые публикуют украинские солдаты, пока их еще не удалили, то можно услышать, как они все это обсуждают […] А вы думаете, почему мы слышим, как они говорят: «Первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские», — сообщил Дуглас Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. По его мнению, украинские солдаты уверены, что их предали.
Дуглас Макгрегор считает, что Киев потерпит поражение в конфликте с Россией при любых обстоятельствах. Он заявил, что украинской армии не поможет даже успешное контрнаступление, потому что она израсходует все силы, передает «Национальная служба новостей».
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