14 апреля 2023
13 апреля 2023

В Тюмени ожидается потепление до 15 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Изоляция. Тюмень., пешеходный мост, виды, мост влюбленных, весна, тюмень, самоизоляция
Теплая погода вернется 20 апреля Фото:

В Тюмень на следующей неделе после заморозков вернется тепло. По словам синоптиков, 21 апреля температура поднимется до +15 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра.

«В Тюмени 20 апреля температура воздуха составит +13 градусов, ночью +1 градус. 21 апреля потеплеет до 15 градусов. Облачно, без осадков, ветер 6 м/с», — рассказали в Росгидрометцентре.

По словам синоптиков, самым холодным днем на неделе станет понедельник. 14 апреля прогнозируется +3 градуса и небольшой дождь. Ночью похолодает до -7 градусов.

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В Тюмень на следующей неделе после заморозков вернется тепло. По словам синоптиков, 21 апреля температура поднимется до +15 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра. «В Тюмени 20 апреля температура воздуха составит +13 градусов, ночью +1 градус. 21 апреля потеплеет до 15 градусов. Облачно, без осадков, ветер 6 м/с», — рассказали в Росгидрометцентре. По словам синоптиков, самым холодным днем на неделе станет понедельник. 14 апреля прогнозируется +3 градуса и небольшой дождь. Ночью похолодает до -7 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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