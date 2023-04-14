В Тюмени ожидается потепление до 15 градусов

Теплая погода вернется 20 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмень на следующей неделе после заморозков вернется тепло. По словам синоптиков, 21 апреля температура поднимется до +15 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра.

«В Тюмени 20 апреля температура воздуха составит +13 градусов, ночью +1 градус. 21 апреля потеплеет до 15 градусов. Облачно, без осадков, ветер 6 м/с», — рассказали в Росгидрометцентре.

По словам синоптиков, самым холодным днем на неделе станет понедельник. 14 апреля прогнозируется +3 градуса и небольшой дождь. Ночью похолодает до -7 градусов.