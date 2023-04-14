Первый месяц аренды однокомнатной квартиры в центре Тюмени обойдется жителям в 102 тысячи рублей. Такую цену придется заплатить из-за залога, который составляет 42 тысячи рублей. Объявление о сдаче опубликовано на площадке Avito.
«Сдается однокомнатная квартира площадью 49 квадратных метров расположена на 5 этаже. Апартаменты находятся в самом центре города. Цена — 60 тысяч рублей в месяц, залог 42 тысячи рублей», — сообщил владелец квартиры.
Отмечается, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт, ранее недвижимость не сдавалась. В доме располагается подземный паркинг, также в подъезде есть консьерж. Владелец квартиры запрещает проживание с животными и детьми.
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