14 апреля 2023
13 апреля 2023

В Тюмени за аренду однокомнатной квартиры просят больше 100 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилого квартала Екатерининский парк. Екатеринбург, недвижимость, новое жилье, новостройки, новая квартира, черновая отделка
В квартире выполнен дизайнерский ремонт, ранее недвижимость не сдавалась Фото:

Первый месяц аренды однокомнатной квартиры в центре Тюмени обойдется жителям в 102 тысячи рублей. Такую цену придется заплатить из-за залога, который составляет 42 тысячи рублей. Объявление о сдаче опубликовано на площадке Avito.

«Сдается однокомнатная квартира площадью 49 квадратных метров расположена на 5 этаже. Апартаменты находятся в самом центре города. Цена — 60 тысяч рублей в месяц, залог 42 тысячи рублей», — сообщил владелец квартиры.

Отмечается, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт, ранее недвижимость не сдавалась. В доме располагается подземный паркинг, также в подъезде есть консьерж. Владелец квартиры запрещает проживание с животными и детьми.

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Первый месяц аренды однокомнатной квартиры в центре Тюмени обойдется жителям в 102 тысячи рублей. Такую цену придется заплатить из-за залога, который составляет 42 тысячи рублей. Объявление о сдаче опубликовано на площадке Avito. «Сдается однокомнатная квартира площадью 49 квадратных метров расположена на 5 этаже. Апартаменты находятся в самом центре города. Цена — 60 тысяч рублей в месяц, залог 42 тысячи рублей», — сообщил владелец квартиры. Отмечается, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт, ранее недвижимость не сдавалась. В доме располагается подземный паркинг, также в подъезде есть консьерж. Владелец квартиры запрещает проживание с животными и детьми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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