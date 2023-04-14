В Тюмени за аренду однокомнатной квартиры просят больше 100 тысяч рублей. Фото

15 апреля 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

В квартире выполнен дизайнерский ремонт, ранее недвижимость не сдавалась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый месяц аренды однокомнатной квартиры в центре Тюмени обойдется жителям в 102 тысячи рублей. Такую цену придется заплатить из-за залога, который составляет 42 тысячи рублей. Объявление о сдаче опубликовано на площадке Avito. «Сдается однокомнатная квартира площадью 49 квадратных метров расположена на 5 этаже. Апартаменты находятся в самом центре города. Цена — 60 тысяч рублей в месяц, залог 42 тысячи рублей», — сообщил владелец квартиры. Отмечается, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт, ранее недвижимость не сдавалась. В доме располагается подземный паркинг, также в подъезде есть консьерж. Владелец квартиры запрещает проживание с животными и детьми.

Первый месяц аренды однокомнатной квартиры в центре Тюмени обойдется жителям в 102 тысячи рублей. Такую цену придется заплатить из-за залога, который составляет 42 тысячи рублей. Объявление о сдаче опубликовано на площадке Avito. «Сдается однокомнатная квартира площадью 49 квадратных метров расположена на 5 этаже. Апартаменты находятся в самом центре города. Цена — 60 тысяч рублей в месяц, залог 42 тысячи рублей», — сообщил владелец квартиры. Отмечается, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт, ранее недвижимость не сдавалась. В доме располагается подземный паркинг, также в подъезде есть консьерж. Владелец квартиры запрещает проживание с животными и детьми.