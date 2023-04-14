В Свердловской области запустят новый автобусный маршрут

Между Заречным и Асбестом запустят новый автобус

15 апреля 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Асбест и Заречный свяжет новый автобусный маршрут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новый автобус запустят между Заречным и Асбестом (Свердловская область). Об этом сообщил глава городского округа Заречный Андрей Захарцев. «Рад сообщить всем, кто заинтересован в поездках в Асбест, что автобусный маршрут „Заречный-Асбест“ решено организовать. Комиссия по рассмотрению вопросов установления, изменения и отмены межмуниципальных маршрутов приняла положительное решение об установлении данного маршрута», — написал Захарцев в соцсети «ВКонтакте». По словам мэра Захарцева, в конце 2022 года в Асбесте и Заречном запустили голосование о появлении этого автобусного маршрута. Проанализировав итоги опроса, принято реализовать данную идею. «Сейчас ведется подготовка конкурсной документации, а после будет определен подрядчик, который займется осуществлением пассажирских перевозок по маршруту», — резюмировал Захарцев. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пять автобусных маршрутов претерпели изменения: в их маршрутный лист добавлены дополнительные остановки, а также сменилась схема движения. Речь идет об автобусах № 01, 05, 012, 019 и 46.

Новый автобус запустят между Заречным и Асбестом (Свердловская область). Об этом сообщил глава городского округа Заречный Андрей Захарцев. «Рад сообщить всем, кто заинтересован в поездках в Асбест, что автобусный маршрут „Заречный-Асбест“ решено организовать. Комиссия по рассмотрению вопросов установления, изменения и отмены межмуниципальных маршрутов приняла положительное решение об установлении данного маршрута», — написал Захарцев в соцсети «ВКонтакте». По словам мэра Захарцева, в конце 2022 года в Асбесте и Заречном запустили голосование о появлении этого автобусного маршрута. Проанализировав итоги опроса, принято реализовать данную идею. «Сейчас ведется подготовка конкурсной документации, а после будет определен подрядчик, который займется осуществлением пассажирских перевозок по маршруту», — резюмировал Захарцев. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пять автобусных маршрутов претерпели изменения: в их маршрутный лист добавлены дополнительные остановки, а также сменилась схема движения. Речь идет об автобусах № 01, 05, 012, 019 и 46.