В Екатеринбурге изменят маршрут у пяти автобусов

Все изменения вступят в силу с 11 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пять автобусных маршрутов Екатеринбурга претерпят изменения: в их маршрутный лист будут добавлены дополнительные остановки, а также сменится схема движения. Речь идет об автобусах № 01, 05, 012, 019 и 46. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«С 11 февраля 2023 года изменится схема движения ряда автобусных маршрутов», — рассказали в пресс-службе. Это будет сделано с целью улучшения качества обслуживания горожан.

Так, у маршрута № 01 «Метро Ботаническая — а/п Кольцово — станция Кольцово» появится остановка «Рамада» (в направлении движения к остановке «Метро Ботаническая»). Конечной остановкой автобусов № 05, 012, 019, 46 станет «ТЦ Лента», также маршруты № 05, 012, 019 будут следовать по улицам: Вильгельма де Геннина — Академика Парина — Рябинина — Академика Сахарова, появятся и новые остановки — «Детский сад № 43», «Патрушиха», «ТЦ Лента».

«Маршрут № 46 будет следовать по улицам: Вильгельма де Геннина — Академика Сахарова до остановки „ТЦ Лента“. Вводятся новые остановочные пункты: „Школа № 79“, „ТЦ Лента“», — заявили в администрации.

Ранее администрация Екатеринбурга внесла изменения в маршрут автобуса №052. Так, у общественного транспорта появилось четыре дополнительных остановки: «Дворец дзюдо», «Квартал Преображенский», «Кольцевая, Храм святого князя Владимира».