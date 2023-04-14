14 апреля 2023

Рыбак из ХМАО наловил крупных щук. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование крещенских купелей. Курган, зима, зимняя рыбалка, рыбак, река тобол зимой
Рыбак похвастался уловом в соцсетях Фото:

Рыбак из ХМАО поймал крупных щук на местном водоеме. Об этом Радик Гимаев рассказал в соцсетях.

«Были на 12 карьере. Погода отменная, клев бешеный, щуки едва проходили в лунки», — сообщается в его посте на странице «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее рыбак из ХМАО показал фото с зимней рыбалки в Белоярском районе. Он поймал крупных щук и больших окуней в районе деревни Хулор.

Рыбак сообщил, что щуки «едва проходили в лунки»
Рыбак сообщил, что щуки «едва проходили в лунки»

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Рыбак из ХМАО поймал крупных щук на местном водоеме. Об этом Радик Гимаев рассказал в соцсетях. «Были на 12 карьере. Погода отменная, клев бешеный, щуки едва проходили в лунки», — сообщается в его посте на странице «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте». Ранее рыбак из ХМАО показал фото с зимней рыбалки в Белоярском районе. Он поймал крупных щук и больших окуней в районе деревни Хулор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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