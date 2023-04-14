Рыбак похвастался уловом в соцсетях
Рыбак из ХМАО поймал крупных щук на местном водоеме. Об этом Радик Гимаев рассказал в соцсетях.
«Были на 12 карьере. Погода отменная, клев бешеный, щуки едва проходили в лунки», — сообщается в его посте на странице «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее рыбак из ХМАО показал фото с зимней рыбалки в Белоярском районе. Он поймал крупных щук и больших окуней в районе деревни Хулор.
Рыбак сообщил, что щуки «едва проходили в лунки»
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