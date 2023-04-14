Рыбак из ХМАО наловил крупных щук. Фото

15 апреля 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Рыбак похвастался уловом в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рыбак из ХМАО поймал крупных щук на местном водоеме. Об этом Радик Гимаев рассказал в соцсетях. «Были на 12 карьере. Погода отменная, клев бешеный, щуки едва проходили в лунки», — сообщается в его посте на странице «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте». Ранее рыбак из ХМАО показал фото с зимней рыбалки в Белоярском районе. Он поймал крупных щук и больших окуней в районе деревни Хулор. Рыбак сообщил, что щуки «едва проходили в лунки» «Рыбалка в Сургуте», «ВКонтакте»

Рыбак из ХМАО поймал крупных щук на местном водоеме. Об этом Радик Гимаев рассказал в соцсетях. «Были на 12 карьере. Погода отменная, клев бешеный, щуки едва проходили в лунки», — сообщается в его посте на странице «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте». Ранее рыбак из ХМАО показал фото с зимней рыбалки в Белоярском районе. Он поймал крупных щук и больших окуней в районе деревни Хулор.