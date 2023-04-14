В Челябинске подвели итоги операции «Нелегальный мигрант»

Челябинская полиция подвела итоги операции «Нелегальный мигрант». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Сотрудниками полиции подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный Мигрант». Возбуждено 20 уголовных дел, задокументировано 623 нарушения миграционного законодательства», — проинформировали в пресс-службе региональной полиции.
Также, по данным областного ГУ МВД, были выписаны штрафы на один миллион рублей и принято 87 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. В отношении 61 мигранта приняты решения о запрете на въезд в Российскую Федерацию.
Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области была проведена операция «Нелегальный мигрант». Были проверены тепличные хозяйства в Сосновском районе, на которых работают большей частью мигранты.
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