В Челябинске подвели итоги операции «Нелегальный мигрант»

15 апреля 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Было принято 87 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России Фото: Игорь Пантин © URA.RU Челябинская полиция подвела итоги операции «Нелегальный мигрант». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. Сотрудниками полиции подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный Мигрант». Возбуждено 20 уголовных дел, задокументировано 623 нарушения миграционного законодательства», — проинформировали в пресс-службе региональной полиции. Также, по данным областного ГУ МВД, были выписаны штрафы на один миллион рублей и принято 87 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. В отношении 61 мигранта приняты решения о запрете на въезд в Российскую Федерацию. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области была проведена операция «Нелегальный мигрант». Были проверены тепличные хозяйства в Сосновском районе, на которых работают большей частью мигранты.

Челябинская полиция подвела итоги операции «Нелегальный мигрант». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. Сотрудниками полиции подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный Мигрант». Возбуждено 20 уголовных дел, задокументировано 623 нарушения миграционного законодательства», — проинформировали в пресс-службе региональной полиции. Также, по данным областного ГУ МВД, были выписаны штрафы на один миллион рублей и принято 87 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. В отношении 61 мигранта приняты решения о запрете на въезд в Российскую Федерацию. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области была проведена операция «Нелегальный мигрант». Были проверены тепличные хозяйства в Сосновском районе, на которых работают большей частью мигранты.