14 апреля 2023

В Челябинске подвели итоги операции «Нелегальный мигрант»

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, телефон, мигранты, жкх, рабочие
Было принято 87 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России Фото:

Челябинская полиция подвела итоги операции «Нелегальный мигрант». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудниками полиции подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный Мигрант». Возбуждено 20 уголовных дел, задокументировано 623 нарушения миграционного законодательства», — проинформировали в пресс-службе региональной полиции.

Также, по данным областного ГУ МВД, были выписаны штрафы на один миллион рублей и принято 87 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. В отношении 61 мигранта приняты решения о запрете на въезд в Российскую Федерацию.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области была проведена операция «Нелегальный мигрант». Были проверены тепличные хозяйства в Сосновском районе, на которых работают большей частью мигранты.

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Челябинская полиция подвела итоги операции «Нелегальный мигрант». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. Сотрудниками полиции подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный Мигрант». Возбуждено 20 уголовных дел, задокументировано 623 нарушения миграционного законодательства», — проинформировали в пресс-службе региональной полиции. Также, по данным областного ГУ МВД, были выписаны штрафы на один миллион рублей и принято 87 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. В отношении 61 мигранта приняты решения о запрете на въезд в Российскую Федерацию. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области была проведена операция «Нелегальный мигрант». Были проверены тепличные хозяйства в Сосновском районе, на которых работают большей частью мигранты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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