Челябинские силовики устроили облаву на нелегальных мигрантов. Видео

15 апреля 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Всего челябинские полицейские проверили законность нахождения в России 47 мигрантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области полиция устроила облаву на нелегальных мигрантов. Об этом сообщило ГУ МВД России по Челябинской области. «Сотрудниками управления по вопросам миграции совместно с коллегами из оперативных подразделений областного главка при силовой поддержке ОМОНа в рамках оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“ проведены массированные проверки тепличных хозяйств Сосновского района Челябинской области. В ходе мероприятий проверено 47 иностранцев на предмет законности нахождения и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы областной полиции. Пристальное внимание к мигрантам из ближнего зарубежья обусловлено рядом ЧП в Челябинской области, произошедших в первой половине апреля. Так, в Челябинске был зарезан 17-летний юноша, а в Магнитогорске подростки — дети мигрантов нападали на гуляющих в парке.

В Челябинской области полиция устроила облаву на нелегальных мигрантов. Об этом сообщило ГУ МВД России по Челябинской области. «Сотрудниками управления по вопросам миграции совместно с коллегами из оперативных подразделений областного главка при силовой поддержке ОМОНа в рамках оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“ проведены массированные проверки тепличных хозяйств Сосновского района Челябинской области. В ходе мероприятий проверено 47 иностранцев на предмет законности нахождения и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы областной полиции. Пристальное внимание к мигрантам из ближнего зарубежья обусловлено рядом ЧП в Челябинской области, произошедших в первой половине апреля. Так, в Челябинске был зарезан 17-летний юноша, а в Магнитогорске подростки — дети мигрантов нападали на гуляющих в парке.