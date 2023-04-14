14 апреля 2023

Челябинские силовики устроили облаву на нелегальных мигрантов. Видео

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Задержание Евгения Ройзмана и заседание в Ленинском райсуде. Екатеринбург, мвд, участковый, полиция
Всего челябинские полицейские проверили законность нахождения в России 47 мигрантов Фото:

В Челябинской области полиция устроила облаву на нелегальных мигрантов. Об этом сообщило ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудниками управления по вопросам миграции совместно с коллегами из оперативных подразделений областного главка при силовой поддержке ОМОНа в рамках оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“ проведены массированные проверки тепличных хозяйств Сосновского района Челябинской области. В ходе мероприятий проверено 47 иностранцев на предмет законности нахождения и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.

Пристальное внимание к мигрантам из ближнего зарубежья обусловлено рядом ЧП в Челябинской области, произошедших в первой половине апреля. Так, в Челябинске был зарезан 17-летний юноша, а в Магнитогорске подростки — дети мигрантов нападали на гуляющих в парке.

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В Челябинской области полиция устроила облаву на нелегальных мигрантов. Об этом сообщило ГУ МВД России по Челябинской области. «Сотрудниками управления по вопросам миграции совместно с коллегами из оперативных подразделений областного главка при силовой поддержке ОМОНа в рамках оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“ проведены массированные проверки тепличных хозяйств Сосновского района Челябинской области. В ходе мероприятий проверено 47 иностранцев на предмет законности нахождения и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы областной полиции. Пристальное внимание к мигрантам из ближнего зарубежья обусловлено рядом ЧП в Челябинской области, произошедших в первой половине апреля. Так, в Челябинске был зарезан 17-летний юноша, а в Магнитогорске подростки — дети мигрантов нападали на гуляющих в парке.
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