ВВС США загрузили на бомбардировщики ядерные ракеты

15 апреля 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Пилоты из США провели учения с бомбардировщиками, которые переносят ядерное оружие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американские пилоты провели тренировку на авиабазе Майнот в штате Южная Дакота. Бомбардировщики отрабатывали учения с ядерными снарядами. Об этом сообщило руководство базы. «Стратегическое командование США начало свои ежегодные учения по ядерному командованию и управлению Global Thunder, 11 апреля 2023 года. Целью Global Thunder 23 (GT23) является повышение ядерной готовности и обеспечение безопасных, надежных и надежных сил стратегического сдерживания.», — передает официальный сайт правительства США информацию с учения на базе Майнот. Учебный полет проводится в рамках учений Global Thunder 23, которые начались 11 апреля. Данные учения нацелены на проверку боеготовности ядерного орудия ВВС США. Ранее бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что НАТО увеличивает свою группировку на границах с Россией. Он отметил, что основная линия вторжения будет проходить через Беларусь, Смоленск и Москву.

Американские пилоты провели тренировку на авиабазе Майнот в штате Южная Дакота. Бомбардировщики отрабатывали учения с ядерными снарядами. Об этом сообщило руководство базы. «Стратегическое командование США начало свои ежегодные учения по ядерному командованию и управлению Global Thunder, 11 апреля 2023 года. Целью Global Thunder 23 (GT23) является повышение ядерной готовности и обеспечение безопасных, надежных и надежных сил стратегического сдерживания.», — передает официальный сайт правительства США информацию с учения на базе Майнот. Учебный полет проводится в рамках учений Global Thunder 23, которые начались 11 апреля. Данные учения нацелены на проверку боеготовности ядерного орудия ВВС США. Ранее бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что НАТО увеличивает свою группировку на границах с Россией. Он отметил, что основная линия вторжения будет проходить через Беларусь, Смоленск и Москву.