ВВС США загрузили на бомбардировщики ядерные ракеты

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Пилоты из США провели учения с бомбардировщиками, которые переносят ядерное оружие Фото:

Американские пилоты провели тренировку на авиабазе Майнот в штате Южная Дакота. Бомбардировщики отрабатывали учения с ядерными снарядами. Об этом сообщило руководство базы.

«Стратегическое командование США начало свои ежегодные учения по ядерному командованию и управлению Global Thunder, 11 апреля 2023 года. Целью Global Thunder 23 (GT23) является повышение ядерной готовности и обеспечение безопасных, надежных и надежных сил стратегического сдерживания.», — передает официальный сайт правительства США информацию с учения на базе Майнот.

Учебный полет проводится в рамках учений Global Thunder 23, которые начались 11 апреля. Данные учения нацелены на проверку боеготовности ядерного орудия ВВС США.

Ранее бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что НАТО увеличивает свою группировку на границах с Россией. Он отметил, что основная линия вторжения будет проходить через Беларусь, Смоленск и Москву.

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Американские пилоты провели тренировку на авиабазе Майнот в штате Южная Дакота. Бомбардировщики отрабатывали учения с ядерными снарядами. Об этом сообщило руководство базы. «Стратегическое командование США начало свои ежегодные учения по ядерному командованию и управлению Global Thunder, 11 апреля 2023 года. Целью Global Thunder 23 (GT23) является повышение ядерной готовности и обеспечение безопасных, надежных и надежных сил стратегического сдерживания.», — передает официальный сайт правительства США информацию с учения на базе Майнот. Учебный полет проводится в рамках учений Global Thunder 23, которые начались 11 апреля. Данные учения нацелены на проверку боеготовности ядерного орудия ВВС США. Ранее бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что НАТО увеличивает свою группировку на границах с Россией. Он отметил, что основная линия вторжения будет проходить через Беларусь, Смоленск и Москву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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