Полковник Матвийчук: НАТО готовится к вторжению в Россию

23 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Россия применит всю военную мощь в случае вторжения в РФ или Белоруссию, сказал Анатолий Матвийчук Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО увеличивает свою группировку на границах с РФ и рассматривает вариант вторжения. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Основное направление вторжения — западное. Это Беларусь, Смоленск, Москва. Со стороны Прибалтики и так далее — это ограниченные направления. Они очень труднодоступны. Мы рассматриваем все варианты. Но наиболее опасное направление — это то, которое я вам сказал сейчас. Гипотетически они готовятся к такому варианту, но и мы готовы к отражению. Такая угроза есть», — сказал Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что НАТО расширяет свою группировку на границах с Россией. «Была поставлена задача увеличить ее до 300 000. За счет чего? За счет увеличения численности национальных войск. Например, Польша сегодня развертывает свои войска. За счет увеличение Бундесвера, то есть Германия развертывает. В Европу реально переброшена первая механизированная дивизии армии США. 101 воздушно-штурмовая дивизия — в Румынию и 82 воздушно-десантная дивизия — в Польшу», — сообщил полковник в отставке. Бывший разведчик объяснил, что останавливает НАТО от пересечения границ России. «Пока признаков активной фазы подготовки вторжения на территорию РФ не наблюдается. Кроме того, это очень проблематично тем, что сначала нужно будет преодолеть буферную группу, такую как Беларусь. А если они вторгнутся на территорию Белорусии, Россия как ее союзник и как Союзное государство без ограничения применит всю свою военную мощь для отражения. Так что НАТОвцы думают по этому поводу», — подчеркнул собеседник URA.RU. В Румынии с 20 марта проходят масштабные военные учения НАТО. В них принимают участие более 3 000 солдат из Румынии и 12 других стран-союзников и партнеров. По данным Politico, Североатлантический альянс обсуждает необходимость укрепления восточных границ с Россией с помощью сосредоточения техники и воинского контингента численностью до 300 тысяч военнослужащих. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

НАТО увеличивает свою группировку на границах с РФ и рассматривает вариант вторжения. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Основное направление вторжения — западное. Это Беларусь, Смоленск, Москва. Со стороны Прибалтики и так далее — это ограниченные направления. Они очень труднодоступны. Мы рассматриваем все варианты. Но наиболее опасное направление — это то, которое я вам сказал сейчас. Гипотетически они готовятся к такому варианту, но и мы готовы к отражению. Такая угроза есть», — сказал Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что НАТО расширяет свою группировку на границах с Россией. «Была поставлена задача увеличить ее до 300 000. За счет чего? За счет увеличения численности национальных войск. Например, Польша сегодня развертывает свои войска. За счет увеличение Бундесвера, то есть Германия развертывает. В Европу реально переброшена первая механизированная дивизии армии США. 101 воздушно-штурмовая дивизия — в Румынию и 82 воздушно-десантная дивизия — в Польшу», — сообщил полковник в отставке. Бывший разведчик объяснил, что останавливает НАТО от пересечения границ России. «Пока признаков активной фазы подготовки вторжения на территорию РФ не наблюдается. Кроме того, это очень проблематично тем, что сначала нужно будет преодолеть буферную группу, такую как Беларусь. А если они вторгнутся на территорию Белорусии, Россия как ее союзник и как Союзное государство без ограничения применит всю свою военную мощь для отражения. Так что НАТОвцы думают по этому поводу», — подчеркнул собеседник URA.RU. В Румынии с 20 марта проходят масштабные военные учения НАТО. В них принимают участие более 3 000 солдат из Румынии и 12 других стран-союзников и партнеров. По данным Politico, Североатлантический альянс обсуждает необходимость укрепления восточных границ с Россией с помощью сосредоточения техники и воинского контингента численностью до 300 тысяч военнослужащих.