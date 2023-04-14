Пожарные работают на мечте ЧП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) загорелась жилая двухэтажка на улице Школьная. Об этом сообщили в окружном ГУ МЧС.

«Сегодня, 15 апреля, в 17 часов 06 минут в пожарную часть города Лабытнанги поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 31. На момент прибытия наблюдалось горение по всей площади», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Пожарные работают на месте ЧП, тушение продолжается. По предварительным данным, никто не пострадал. В соцсетях сообщается, что жильцы эвакуируют от здания машины.

Обновлено. 18:34. Глава города Марина Трескова сообщила, что в 16-ти квартирном дом проживают 32 человека. Данные предварительные. «При необходимости для временного размещения людей планируем предоставить места в гостинице «Семь лиственниц», — написала мэр на своей странице «ВКонтакте».

В ГУ МЧС по ЯНАО URA.RU сообщили, что в результате пожара пострадал один человек. У него диагностированы отравление угарным газом, порезы и ушиб.