Жителям пострадавшего при пожаре дома в ЯНАО окажут материальную помощь

Жителям пострадавшего при пожаре дома окажут помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям дома, который пострадал при пожаре в Лабытнанги (ЯНАО), окажут материальную помощь. Как сообщила глава города Марина Трескова, в гостинице «Семь лиственниц» будет развернут штаб.

«Горожане, вместе с жителями дома Школьная-31 переезжаем в гостиницу „Семь лиственниц“, здесь разворачиваю штаб по работе с семьями. Перед всеми службами, учреждениями поставлю задачу — в сжатые сроки выдать необходимые справки для получения материальной помощи», — написала мэр на своей странице «ВКонтакте».

Сейчас специалисты будут собирать необходимую информацию. Трескова заверила, что всем жильцам будет оказана помощь.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Лабытнанги загорелась жилая двухэтажка на улице Школьная. При пожаре пострадал один человек.