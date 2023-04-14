14 апреля 2023
13 апреля 2023

Жителям пострадавшего при пожаре дома в ЯНАО окажут материальную помощь

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Жителям пострадавшего при пожаре дома окажут помощь Фото:

Жителям дома, который пострадал при пожаре в Лабытнанги (ЯНАО), окажут материальную помощь. Как сообщила глава города Марина Трескова, в гостинице «Семь лиственниц» будет развернут штаб.

«Горожане, вместе с жителями дома Школьная-31 переезжаем в гостиницу „Семь лиственниц“, здесь разворачиваю штаб по работе с семьями. Перед всеми службами, учреждениями поставлю задачу — в сжатые сроки выдать необходимые справки для получения материальной помощи», — написала мэр на своей странице «ВКонтакте».

Сейчас специалисты будут собирать необходимую информацию. Трескова заверила, что всем жильцам будет оказана помощь.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Лабытнанги загорелась жилая двухэтажка на улице Школьная. При пожаре пострадал один человек.

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Жителям дома, который пострадал при пожаре в Лабытнанги (ЯНАО), окажут материальную помощь. Как сообщила глава города Марина Трескова, в гостинице «Семь лиственниц» будет развернут штаб. «Горожане, вместе с жителями дома Школьная-31 переезжаем в гостиницу „Семь лиственниц“, здесь разворачиваю штаб по работе с семьями. Перед всеми службами, учреждениями поставлю задачу — в сжатые сроки выдать необходимые справки для получения материальной помощи», — написала мэр на своей странице «ВКонтакте». Сейчас специалисты будут собирать необходимую информацию. Трескова заверила, что всем жильцам будет оказана помощь. Ранее URA.RU рассказывало, что в Лабытнанги загорелась жилая двухэтажка на улице Школьная. При пожаре пострадал один человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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