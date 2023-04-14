14 апреля 2023

Власти Кургана отказались от парковки у ЦУМа

© Служба новостей «URA.RU»
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Парковка у ЦУМа. Курган, цум, парковка
Парковка у ЦУМа в Кургане Фото:

Мэрия Кургана отказалась открывать парковку у Зауральского торгового дома. Об этом представители администрации сообщили в ответе на курганском портале «Обратись».

«Парковка у Зауральского торгового дома передана в бесплатное пользование МБУ „Дирекция парков и скверов“. Открытие парковки не планируется», — сообщили представители администрации Кургана.

Курганцы неоднократно отправляли жалобы на портал «Обратись», чтобы добиться от городских властей отмены запрета на парковку у ЦУМа. На сайте мэрии даже было опубликовано постановление, отменяющее запрет. Однако в итоге власти решили, что на месте парковки все-таки останется сквер.

Ранее URA.RU писало, что апелляционный суд Курганской области в октябре 2022 года постановил вернуть право автомобилистам парковаться у здания ЦУМа. Затем мэрия Кургана на короткий срок открыла парковку и снова ее закрыла.

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Мэрия Кургана отказалась открывать парковку у Зауральского торгового дома. Об этом представители администрации сообщили в ответе на курганском портале «Обратись». «Парковка у Зауральского торгового дома передана в бесплатное пользование МБУ „Дирекция парков и скверов“. Открытие парковки не планируется», — сообщили представители администрации Кургана. Курганцы неоднократно отправляли жалобы на портал «Обратись», чтобы добиться от городских властей отмены запрета на парковку у ЦУМа. На сайте мэрии даже было опубликовано постановление, отменяющее запрет. Однако в итоге власти решили, что на месте парковки все-таки останется сквер. Ранее URA.RU писало, что апелляционный суд Курганской области в октябре 2022 года постановил вернуть право автомобилистам парковаться у здания ЦУМа. Затем мэрия Кургана на короткий срок открыла парковку и снова ее закрыла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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