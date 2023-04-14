Власти Кургана отказались от парковки у ЦУМа

15 апреля 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Парковка у ЦУМа в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Кургана отказалась открывать парковку у Зауральского торгового дома. Об этом представители администрации сообщили в ответе на курганском портале «Обратись». «Парковка у Зауральского торгового дома передана в бесплатное пользование МБУ „Дирекция парков и скверов“. Открытие парковки не планируется», — сообщили представители администрации Кургана. Курганцы неоднократно отправляли жалобы на портал «Обратись», чтобы добиться от городских властей отмены запрета на парковку у ЦУМа. На сайте мэрии даже было опубликовано постановление, отменяющее запрет. Однако в итоге власти решили, что на месте парковки все-таки останется сквер. Ранее URA.RU писало, что апелляционный суд Курганской области в октябре 2022 года постановил вернуть право автомобилистам парковаться у здания ЦУМа. Затем мэрия Кургана на короткий срок открыла парковку и снова ее закрыла.

Мэрия Кургана отказалась открывать парковку у Зауральского торгового дома. Об этом представители администрации сообщили в ответе на курганском портале «Обратись». «Парковка у Зауральского торгового дома передана в бесплатное пользование МБУ „Дирекция парков и скверов“. Открытие парковки не планируется», — сообщили представители администрации Кургана. Курганцы неоднократно отправляли жалобы на портал «Обратись», чтобы добиться от городских властей отмены запрета на парковку у ЦУМа. На сайте мэрии даже было опубликовано постановление, отменяющее запрет. Однако в итоге власти решили, что на месте парковки все-таки останется сквер. Ранее URA.RU писало, что апелляционный суд Курганской области в октябре 2022 года постановил вернуть право автомобилистам парковаться у здания ЦУМа. Затем мэрия Кургана на короткий срок открыла парковку и снова ее закрыла.