Мэрия Кургана отменила запрет на парковку транспорта у ЦУМа

05 апреля 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

В Кургане мэрия сняла запрет на парковку у ЦУМа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации города Кургана отменили запрет на парковку автотранспорта у торгового центра «Зауральский торговый дом». Соответствующее постановление вышло на сайте мэрии. «Признать постановление администрации города Кургана „О введении запрета на въезд транспортных средств на парковку по ул. Куйбышева, 68“ утратившим силу», — говорится в документе. Ранее запрет вводили в октябре 2021 года. Курганцы неоднократно жаловались на неудобства, которые принесло решение мэрии о закрытии парковки. Городские власти сделали на месте парковки зону отдыха. Горожане подали иск к администрации с требованием отменить решение о закрытии парковки. Апелляционный суд Курганской области в октябре 2022 года постановил вернуть право автомобилистам парковаться у здания бывшего ЦУМа. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия открыла въезд на парковку после решения суда. Однако спустя некоторое время зона была огорожена и проезд машин был невозможен.

В администрации города Кургана отменили запрет на парковку автотранспорта у торгового центра «Зауральский торговый дом». Соответствующее постановление вышло на сайте мэрии. «Признать постановление администрации города Кургана „О введении запрета на въезд транспортных средств на парковку по ул. Куйбышева, 68“ утратившим силу», — говорится в документе. Ранее запрет вводили в октябре 2021 года. Курганцы неоднократно жаловались на неудобства, которые принесло решение мэрии о закрытии парковки. Городские власти сделали на месте парковки зону отдыха. Горожане подали иск к администрации с требованием отменить решение о закрытии парковки. Апелляционный суд Курганской области в октябре 2022 года постановил вернуть право автомобилистам парковаться у здания бывшего ЦУМа. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия открыла въезд на парковку после решения суда. Однако спустя некоторое время зона была огорожена и проезд машин был невозможен.