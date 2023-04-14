14 апреля 2023

Опыт коммунальщиков из Салехарда перенимают муниципалитеты ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур по новым домам "Группы ЛСР" на Урале. Екатеринбург, котельная, жк хрустальные ключи
Представители сферы ЖКХ перенимали опыт предприятия из Салехарда Фото:

Представители АО «Салехардэнерго» провели семинар «Цифровая трансформация коммунального комплекса», на котором делились опытом с коллегами со всего ЯНАО. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«С коллегами со всего Ямала предприятие делилось наработками в области автоматизации предоставления коммунальных услуг, применения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, инструментами в практической деятельности, позволяющими повысить эффективность работы организаций, занятых в сфере ЖКХ. Спикерами выступили представители ведущих в своей области предприятий из Москвы и Тюмени», — сообщил Титовский в своем telegram-канале.

Глава Салехарда отметил, что предприятие регулярно внедряет новые технологии. «Я уже рассказывал про современную диспетчерскую, где в режиме реального времени отображается информация о поломках и аварийных ситуациях», — добавил он.

Ранее Титовский вручил награды работникам «Салехардэнерго». Сергей Климов был отмечен за многолетний добросовестный труд.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Представители АО «Салехардэнерго» провели семинар «Цифровая трансформация коммунального комплекса», на котором делились опытом с коллегами со всего ЯНАО. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «С коллегами со всего Ямала предприятие делилось наработками в области автоматизации предоставления коммунальных услуг, применения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, инструментами в практической деятельности, позволяющими повысить эффективность работы организаций, занятых в сфере ЖКХ. Спикерами выступили представители ведущих в своей области предприятий из Москвы и Тюмени», — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Глава Салехарда отметил, что предприятие регулярно внедряет новые технологии. «Я уже рассказывал про современную диспетчерскую, где в режиме реального времени отображается информация о поломках и аварийных ситуациях», — добавил он. Ранее Титовский вручил награды работникам «Салехардэнерго». Сергей Климов был отмечен за многолетний добросовестный труд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...