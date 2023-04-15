Что известно о конфликте в Судане

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В Судане начались боевые столкновения между регулярной армией и спецназом Фото:

В Восточной Африке в Судане между силами спецназа и регулярной армией произошли перестрелки. URU.RU приводит главную информацию о событии.

В Судане существует раскол между военными элитами. Стороны не могут договориться о переходе гражданской власти в Судане. Подписание очередного договоры было сорвано из-за разногласий между регулярной армией и военизированными формированиями — СБР (спецназ) по вопросу интеграции спецназа в состав регулярной армии, передает РИА Новости.

  • Спецназ атаковал 15 апреля армейские отряды в нескольких райнах города Хартума. Данный инцидент вынудил регулярную армию нанести ответный удар. Во время атаки спецназ пытался захватить Генштаб армии, передает telegram-канал ТАСС слова представителя армии Судана.
  • Командование СБР выступило с речью перед народом. Они призвали жителей страны сплотиться и начать противостоять силам армии.
  • Спустя время был взят аэропорт в Хартуме и Мерове, воздушное движение было приостановлено. Также были захвачены несколько истребителей российского производства. Ко дворцу президента съехались бронемашины.
  • В МИД России призвали стороны прекратить военный конфликт. Сообщение было опубликовано на официальном сайте министерства. В заявлении сказано, что в Москве обеспокоены конфликтом. «Призываем стороны конфликта проявить политическую волю и сдержанность и предпринять неотложные шаги к прекращению огня. Исходим из того, что любые разногласия могут быть урегулированы путем переговоров», — говорится в сообщении МИД РФ.
  • Пострадавших россиян в конфликте нет, отметили в МИД РФ. Посольство РФ в Хартуме работает в режиме повышенных мер безопасности.

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В Восточной Африке в Судане между силами спецназа и регулярной армией произошли перестрелки. URU.RU приводит главную информацию о событии. В Судане существует раскол между военными элитами. Стороны не могут договориться о переходе гражданской власти в Судане. Подписание очередного договоры было сорвано из-за разногласий между регулярной армией и военизированными формированиями — СБР (спецназ) по вопросу интеграции спецназа в состав регулярной армии, передает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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