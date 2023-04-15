Спецназ Судана захватил президентский дворец

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Страйкбол. Тюмень, автомат, боевики, оружие, ополченцы, страйкбол, стрелок
В Судане начались столкновения между армией и Силами быстрого реагирования Фото:

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана взяли под контроль Дворец Республики (президентский дворец) в суданской столице Хартуме. Об этом говорится в заявлении военизированных формирований.

«Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль Дворец Республики», — говорится в заявлении СБР. Президентский дворец, являющийся рабочей резиденцией руководителей Судана, считается главным символом власти в стране.

Ранее между армией Судана и отрядами спецназа начались столкновения. Суданская армия ограничивала доступ к президентскому дворцу в Хартуме. Спецназу удалось захватить авиабазы и несколько истребителей производства России. Самолеты находились на авиабазе возле города Мерове.

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Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана взяли под контроль Дворец Республики (президентский дворец) в суданской столице Хартуме. Об этом говорится в заявлении военизированных формирований. «Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль Дворец Республики», — говорится в заявлении СБР. Президентский дворец, являющийся рабочей резиденцией руководителей Судана, считается главным символом власти в стране. Ранее между армией Судана и отрядами спецназа начались столкновения. Суданская армия ограничивала доступ к президентскому дворцу в Хартуме. Спецназу удалось захватить авиабазы и несколько истребителей производства России. Самолеты находились на авиабазе возле города Мерове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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