Спецназ Судана захватил президентский дворец

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана взяли под контроль Дворец Республики (президентский дворец) в суданской столице Хартуме. Об этом говорится в заявлении военизированных формирований.
«Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль Дворец Республики», — говорится в заявлении СБР. Президентский дворец, являющийся рабочей резиденцией руководителей Судана, считается главным символом власти в стране.
Ранее между армией Судана и отрядами спецназа начались столкновения. Суданская армия ограничивала доступ к президентскому дворцу в Хартуме. Спецназу удалось захватить авиабазы и несколько истребителей производства России. Самолеты находились на авиабазе возле города Мерове.
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