В Челябинской области нашли тело утонувшего рыбака

В Челябинской области нашли тело рыбака, утонувшего в озере Лозовитое. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщило СУ СК РФ по Челябинской области.
«В дневное время 14 апреля 2023 года из озера Лозовитое в Октябрьском районе спасателями извлечено тело 72-летнего местного жителя. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — проинформировала пресс-служба Следственного комитета.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина накануне приехал на водоем на рыбалку и утонул, провалившись под лед.
Как сообщало URA.RU, трагедия произошла 13 апреля. Местный житель тогда приехал на озеро и вскоре перестал выходить на связь.
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