В Челябинской области нашли тело утонувшего рыбака

15 апреля 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Рыбак провалился под лед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области нашли тело рыбака, утонувшего в озере Лозовитое. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщило СУ СК РФ по Челябинской области. «В дневное время 14 апреля 2023 года из озера Лозовитое в Октябрьском районе спасателями извлечено тело 72-летнего местного жителя. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — проинформировала пресс-служба Следственного комитета. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина накануне приехал на водоем на рыбалку и утонул, провалившись под лед. Как сообщало URA.RU, трагедия произошла 13 апреля. Местный житель тогда приехал на озеро и вскоре перестал выходить на связь.

В Челябинской области нашли тело рыбака, утонувшего в озере Лозовитое. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщило СУ СК РФ по Челябинской области. «В дневное время 14 апреля 2023 года из озера Лозовитое в Октябрьском районе спасателями извлечено тело 72-летнего местного жителя. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — проинформировала пресс-служба Следственного комитета. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина накануне приехал на водоем на рыбалку и утонул, провалившись под лед. Как сообщало URA.RU, трагедия произошла 13 апреля. Местный житель тогда приехал на озеро и вскоре перестал выходить на связь.