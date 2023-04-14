14 апреля 2023

В Челябинской области нашли тело утонувшего рыбака

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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, мусор, озеро увильды, весна, свалка, лед
Рыбак провалился под лед Фото:

В Челябинской области нашли тело рыбака, утонувшего в озере Лозовитое. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщило СУ СК РФ по Челябинской области.

«В дневное время 14 апреля 2023 года из озера Лозовитое в Октябрьском районе спасателями извлечено тело 72-летнего местного жителя. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — проинформировала пресс-служба Следственного комитета.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина накануне приехал на водоем на рыбалку и утонул, провалившись под лед.

Как сообщало URA.RU, трагедия произошла 13 апреля. Местный житель тогда приехал на озеро и вскоре перестал выходить на связь.

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В Челябинской области нашли тело рыбака, утонувшего в озере Лозовитое. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщило СУ СК РФ по Челябинской области. «В дневное время 14 апреля 2023 года из озера Лозовитое в Октябрьском районе спасателями извлечено тело 72-летнего местного жителя. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — проинформировала пресс-служба Следственного комитета. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина накануне приехал на водоем на рыбалку и утонул, провалившись под лед. Как сообщало URA.RU, трагедия произошла 13 апреля. Местный житель тогда приехал на озеро и вскоре перестал выходить на связь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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