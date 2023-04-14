На озере в Челябинской области утонул рыбак. Видео

15 апреля 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Выход на весенний лед опасен Фото: Алексей Гущин © URA.RU На озере Лобзовитом в Октябрьском районе Челябинской области утонул рыбак, трагедия произошла 13 апреля. Об этом сообщает сайт Поисково-спасательной службы Челябинской области. «Вчера, 14 апреля, спасатели Троицкого отряда областной ПСС совместно с сотрудниками полиции вели поиск пропавшего рыбака на озере Лобзовитом (Октябрьский район), который 13 апреля утром уехал на рыбалку и не вернулся. В ходе обследования акватории в 200 метрах от берега были обнаружены личные вещи, рыболовные снасти, а затем и следы свежей полыньи. Погибшего подняли на поверхность, транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции. Погибшему мужчине было 72 года», — сообщили спасатели. Это не первая трагедия на воде в Челябинской области в этом году. Ранее в Кунашакском районе на озере Комкуль погибли четыре пенсионера, провалившись под лед. А на реке Гумбейка погиб пожилой мужчина, рыбачивший с лодки.

На озере Лобзовитом в Октябрьском районе Челябинской области утонул рыбак, трагедия произошла 13 апреля. Об этом сообщает сайт Поисково-спасательной службы Челябинской области. «Вчера, 14 апреля, спасатели Троицкого отряда областной ПСС совместно с сотрудниками полиции вели поиск пропавшего рыбака на озере Лобзовитом (Октябрьский район), который 13 апреля утром уехал на рыбалку и не вернулся. В ходе обследования акватории в 200 метрах от берега были обнаружены личные вещи, рыболовные снасти, а затем и следы свежей полыньи. Погибшего подняли на поверхность, транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции. Погибшему мужчине было 72 года», — сообщили спасатели. Это не первая трагедия на воде в Челябинской области в этом году. Ранее в Кунашакском районе на озере Комкуль погибли четыре пенсионера, провалившись под лед. А на реке Гумбейка погиб пожилой мужчина, рыбачивший с лодки.