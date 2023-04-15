Военный аналитик раскрыл особенности тактики грядущего наступления ВСУ

Украинское наступление пройдет в три этапа. Во время первого пойдет пехота, во второй — легкая бронетехника, а в третий — тяжелое вооружение и бойцы, прошедшие подготовку на Западе. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский.
«Информация о той тактике, которую они собираются применять в контексте этого наступления, она, конечно, очень своеобразная. Предполагается минимум три наступательных волны. Первая — это мобилизованная пехота, плохо подготовленная, с минимумом прикрытия. Она атакует по всему фронту, от Васильевки до Марьинки. Если где-то они находят слабое звено, где-то удается продавить хотя бы переднюю оборону, туда бросают сразу вторую волну. Это легкая западная бронетехника и пикапы с пулеметами. До двух тысяч таких автомобилей у них подготовлено. Если им удается этот прорыв расширить и закрепить, туда уже двигается танки Leopard, тяжелая бронетехника типа Bradley, Stryker и подготовленная на Западе пехота. Они должны этот прорыв максимально расширять и углублять», — сказал Борис Джерелиевский.
Он подчеркнул, что пока уровень подготовки к наступлению довольно слаб. «Основной упор делает не на технику, а на пушечное мясо. В любом случае потери будут чудовищные. Если даже им удалось достичь успеха, что маловероятно, то для того, чтобы его развить и продвинуться дальше, у них возможностей не будет. Потому что для этого просто не хватает личного состава, резерва. Сейчас из 12 бригад, которые в наличии сейчас у ВСУ и готовятся к контрнаступлению, 11 еще не готово. То есть где-то у шести бригад не хватает снаряжения, вооружения, техники, а пять бригад еще не начали подготовку», — объяснил эксперт.
Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов рассказал, что США и Европа торопят Украину с началом контрнаступления, так как у их граждан возникают вопросы в целесообразности предоставления финансовой и военной помощи Киеву. ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин уверен, что стоит ожидать наступательных действий по всей линии фронта.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!