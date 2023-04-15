Военный аналитик раскрыл особенности тактики грядущего наступления ВСУ

Военный аналитик Джерелиевский: наступление ВСУ пройдет в три волны

16 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

В первую волну наступления пойдет неподготовленная пехота, сказал Борис Джерелиевский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское наступление пройдет в три этапа. Во время первого пойдет пехота, во второй — легкая бронетехника, а в третий — тяжелое вооружение и бойцы, прошедшие подготовку на Западе. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский. «Информация о той тактике, которую они собираются применять в контексте этого наступления, она, конечно, очень своеобразная. Предполагается минимум три наступательных волны. Первая — это мобилизованная пехота, плохо подготовленная, с минимумом прикрытия. Она атакует по всему фронту, от Васильевки до Марьинки. Если где-то они находят слабое звено, где-то удается продавить хотя бы переднюю оборону, туда бросают сразу вторую волну. Это легкая западная бронетехника и пикапы с пулеметами. До двух тысяч таких автомобилей у них подготовлено. Если им удается этот прорыв расширить и закрепить, туда уже двигается танки Leopard, тяжелая бронетехника типа Bradley, Stryker и подготовленная на Западе пехота. Они должны этот прорыв максимально расширять и углублять», — сказал Борис Джерелиевский. Он подчеркнул, что пока уровень подготовки к наступлению довольно слаб. «Основной упор делает не на технику, а на пушечное мясо. В любом случае потери будут чудовищные. Если даже им удалось достичь успеха, что маловероятно, то для того, чтобы его развить и продвинуться дальше, у них возможностей не будет. Потому что для этого просто не хватает личного состава, резерва. Сейчас из 12 бригад, которые в наличии сейчас у ВСУ и готовятся к контрнаступлению, 11 еще не готово. То есть где-то у шести бригад не хватает снаряжения, вооружения, техники, а пять бригад еще не начали подготовку», — объяснил эксперт. Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов рассказал, что США и Европа торопят Украину с началом контрнаступления, так как у их граждан возникают вопросы в целесообразности предоставления финансовой и военной помощи Киеву. ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин уверен, что стоит ожидать наступательных действий по всей линии фронта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинское наступление пройдет в три этапа. Во время первого пойдет пехота, во второй — легкая бронетехника, а в третий — тяжелое вооружение и бойцы, прошедшие подготовку на Западе. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский. «Информация о той тактике, которую они собираются применять в контексте этого наступления, она, конечно, очень своеобразная. Предполагается минимум три наступательных волны. Первая — это мобилизованная пехота, плохо подготовленная, с минимумом прикрытия. Она атакует по всему фронту, от Васильевки до Марьинки. Если где-то они находят слабое звено, где-то удается продавить хотя бы переднюю оборону, туда бросают сразу вторую волну. Это легкая западная бронетехника и пикапы с пулеметами. До двух тысяч таких автомобилей у них подготовлено. Если им удается этот прорыв расширить и закрепить, туда уже двигается танки Leopard, тяжелая бронетехника типа Bradley, Stryker и подготовленная на Западе пехота. Они должны этот прорыв максимально расширять и углублять», — сказал Борис Джерелиевский. Он подчеркнул, что пока уровень подготовки к наступлению довольно слаб. «Основной упор делает не на технику, а на пушечное мясо. В любом случае потери будут чудовищные. Если даже им удалось достичь успеха, что маловероятно, то для того, чтобы его развить и продвинуться дальше, у них возможностей не будет. Потому что для этого просто не хватает личного состава, резерва. Сейчас из 12 бригад, которые в наличии сейчас у ВСУ и готовятся к контрнаступлению, 11 еще не готово. То есть где-то у шести бригад не хватает снаряжения, вооружения, техники, а пять бригад еще не начали подготовку», — объяснил эксперт. Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов рассказал, что США и Европа торопят Украину с началом контрнаступления, так как у их граждан возникают вопросы в целесообразности предоставления финансовой и военной помощи Киеву. ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин уверен, что стоит ожидать наступательных действий по всей линии фронта.