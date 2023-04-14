Полковник запаса Чмутин предупредил о контрнаступлении ВСУ по всей линии фронта

14 апреля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Контрнаступление ВСУ пойдет по всей линии фронта, считает Юрий Чмутин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление ВСУ будет идти по всей линии фронта с прощупыванием слабых оборонных рубежей России. В беседе с URA.RU член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин сравнил эти боевые действия с игрой в шахматы. «Считать, что контрнаступление это узкий фронт — это заблуждение. Оно идет по всем линиям фронта, на всей линии соприкосновения. Целесообразно контрнаступление делать по нескольким направлениям. Активная фаза идет в трех-четырех местах, где-то будут делаться попытки прощупать слабину нашей выстроенной эшелонированной оборонительной системы, чтобы перегруппироваться, если там будут постигать неудачи, и направить туда главный или один из главных ударов. Контрнаступление — это та же шахматная партия», — объяснил Юрий Чмутин. Полковник запаса подчеркнул, что задачей Вооруженных сил России будет успеть предупредить новые шаги противника. «Когда ты делаешь первый ход, ты думаешь о какой-то ранее продуманной тобой партии. Но противник предполагает другое решение, и потом начинаются вариации. Побеждает тот, кто сделает новые ходы, шаги, предупреждения, учтет предыдущий опыт, предыдущую историю. Так становятся чемпионами мира, а в нашем случае победителями», — добавил Чмутин. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал не ждать конкретных дат, отметив, что контрнаступление ВСУ уже идет. Один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист Александр Широкорад сообщил URA.RU, что все начнется 2 мая, после того, как обсохнет грунт. К 9 мая ВСУ захотят добиться успехов. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц назвал URA.RU основные направления наступления ВСУ. Украинская армия может нанести удар по Токмаку (Запорожская область), чтобы выйти на Мелитополь и Бердянск, а позже на Крым. По мнению военного политолога, подполковника запаса МВД России Олега Иванникова, ВСУ могут создать очаг напряженности у российских границ — в Белгородской и Брянской областях, чтобы информационно отвлечь от поражения в Бахмуте (Артемовске, ДНР). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Контрнаступление ВСУ будет идти по всей линии фронта с прощупыванием слабых оборонных рубежей России. В беседе с URA.RU член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин сравнил эти боевые действия с игрой в шахматы. «Считать, что контрнаступление это узкий фронт — это заблуждение. Оно идет по всем линиям фронта, на всей линии соприкосновения. Целесообразно контрнаступление делать по нескольким направлениям. Активная фаза идет в трех-четырех местах, где-то будут делаться попытки прощупать слабину нашей выстроенной эшелонированной оборонительной системы, чтобы перегруппироваться, если там будут постигать неудачи, и направить туда главный или один из главных ударов. Контрнаступление — это та же шахматная партия», — объяснил Юрий Чмутин. Полковник запаса подчеркнул, что задачей Вооруженных сил России будет успеть предупредить новые шаги противника. «Когда ты делаешь первый ход, ты думаешь о какой-то ранее продуманной тобой партии. Но противник предполагает другое решение, и потом начинаются вариации. Побеждает тот, кто сделает новые ходы, шаги, предупреждения, учтет предыдущий опыт, предыдущую историю. Так становятся чемпионами мира, а в нашем случае победителями», — добавил Чмутин. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал не ждать конкретных дат, отметив, что контрнаступление ВСУ уже идет. Один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист Александр Широкорад сообщил URA.RU, что все начнется 2 мая, после того, как обсохнет грунт. К 9 мая ВСУ захотят добиться успехов. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц назвал URA.RU основные направления наступления ВСУ. Украинская армия может нанести удар по Токмаку (Запорожская область), чтобы выйти на Мелитополь и Бердянск, а позже на Крым. По мнению военного политолога, подполковника запаса МВД России Олега Иванникова, ВСУ могут создать очаг напряженности у российских границ — в Белгородской и Брянской областях, чтобы информационно отвлечь от поражения в Бахмуте (Артемовске, ДНР).