В свердловском городе отключили воду из-за коммунальной аварии. Фото

Жители Верхней Салды остались без воды из-за аварии на трубопроводе. Фото

16 апреля 2023 в 04:51 Размер текста - 17 +

Коммунальщики обещают возобновить подачу воды утром 16 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Верхней Салде (Свердловской области) вечером 15 апреля на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения на перекрестке улиц Ленина — Карла Маркса произошла коммунальная авария. В результате происшествия свердловчанам приостановили подачу воды до устранения аварии, сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды. Сначала коммунальщики снизили на 50% подачу воды, однако это не привело к решению проблемы. «Снижение давления подачи холодной воды на 50% не помогло в проведении ремонтных работ. В итоге подача воды с фильтровальной станции будет приостановлена до устранения аварии», — сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды. Свердловчанам организовали подвоз воды, по городу курсировал автомобиль, у которого можно было набрать воду. В пресс-службе администрации Верхней Салды добавили, что на данный момент работы продолжаются, ориентировочно вода появится утром 16 апреля. Фото: пресс-служба администрации Верхней Салды Фото: пресс-служба администрации Верхней Салды Фото: пресс-служба администрации Верхней Салды Фото: пресс-служба администрации Верхней Салды

В Верхней Салде (Свердловской области) вечером 15 апреля на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения на перекрестке улиц Ленина — Карла Маркса произошла коммунальная авария. В результате происшествия свердловчанам приостановили подачу воды до устранения аварии, сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды. Сначала коммунальщики снизили на 50% подачу воды, однако это не привело к решению проблемы. «Снижение давления подачи холодной воды на 50% не помогло в проведении ремонтных работ. В итоге подача воды с фильтровальной станции будет приостановлена до устранения аварии», — сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды. Свердловчанам организовали подвоз воды, по городу курсировал автомобиль, у которого можно было набрать воду. В пресс-службе администрации Верхней Салды добавили, что на данный момент работы продолжаются, ориентировочно вода появится утром 16 апреля.