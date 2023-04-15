15 апреля 2023

В свердловском городе отключили воду из-за коммунальной аварии. Фото

Жители Верхней Салды остались без воды из-за аварии на трубопроводе. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, кран, нет воды, отключение воды, водопроводный кран
Коммунальщики обещают возобновить подачу воды утром 16 апреля Фото:

В Верхней Салде (Свердловской области) вечером 15 апреля на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения на перекрестке улиц Ленина — Карла Маркса произошла коммунальная авария. В результате происшествия свердловчанам приостановили подачу воды до устранения аварии, сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды.

Сначала коммунальщики снизили на 50% подачу воды, однако это не привело к решению проблемы. «Снижение давления подачи холодной воды на 50% не помогло в проведении ремонтных работ. В итоге подача воды с фильтровальной станции будет приостановлена до устранения аварии», — сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды.

Свердловчанам организовали подвоз воды, по городу курсировал автомобиль, у которого можно было набрать воду. В пресс-службе администрации Верхней Салды добавили, что на данный момент работы продолжаются, ориентировочно вода появится утром 16 апреля.

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В Верхней Салде (Свердловской области) вечером 15 апреля на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения на перекрестке улиц Ленина — Карла Маркса произошла коммунальная авария. В результате происшествия свердловчанам приостановили подачу воды до устранения аварии, сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды. Сначала коммунальщики снизили на 50% подачу воды, однако это не привело к решению проблемы. «Снижение давления подачи холодной воды на 50% не помогло в проведении ремонтных работ. В итоге подача воды с фильтровальной станции будет приостановлена до устранения аварии», — сообщили в пресс-службе администрации Верхней Салды. Свердловчанам организовали подвоз воды, по городу курсировал автомобиль, у которого можно было набрать воду. В пресс-службе администрации Верхней Салды добавили, что на данный момент работы продолжаются, ориентировочно вода появится утром 16 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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