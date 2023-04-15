15 апреля 2023

В Верхней Салде устранили аварию, из-за которой город остался без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, авария, ремонт, коммунальная служба
Коммунальщики ночью устранили прорыв на сетях Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) коммунальщики восстановили подачу водоснабжения после аварии, случившейся на магистральном трубопроводе на перекрестке улиц Ленина — Карла Маркса вечером 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе города.

«После ночных ремонтных работ в городе восстановлена подача холодной воды. Коммунальщики ночью нашли основную причину аварии, а также второй прорыв на сетях и оперативно устранили их», — пишет пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в ночь на 16 апреля жители Верхней Салды остались без воды из-за аварии на трубопроводе. Сначала коммунальщики снизили на 50% подачу воды, но это не привело к решению проблемы, поэтому подачу водоснабжения пришлось приостановить до устранения аварии. Для жителей был организован подвоз холодной воды.

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В Верхней Салде (Свердловская область) коммунальщики восстановили подачу водоснабжения после аварии, случившейся на магистральном трубопроводе на перекрестке улиц Ленина — Карла Маркса вечером 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе города. «После ночных ремонтных работ в городе восстановлена подача холодной воды. Коммунальщики ночью нашли основную причину аварии, а также второй прорыв на сетях и оперативно устранили их», — пишет пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в ночь на 16 апреля жители Верхней Салды остались без воды из-за аварии на трубопроводе. Сначала коммунальщики снизили на 50% подачу воды, но это не привело к решению проблемы, поэтому подачу водоснабжения пришлось приостановить до устранения аварии. Для жителей был организован подвоз холодной воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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