Стоимость самой дорогой дачи, которую можно арендовать под Тюменью этим летом. Фото

Аренда самой дорогой дачи под Тюменью этим летом будет стоить 100 тысяч рублей

16 апреля 2023 в 07:09 Размер текста - 17 +

Самую дорогую дачу можно арендовать в селе Ембаево Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самую дорогую дачу в пригороде Тюмени можно арендовать летом за 100 тысяч рублей в месяц. Такое объявление размещено на сайте риелторской компании «Этажи». «За 100 тысяч рублей в месяц возможно арендовать трехэтажный коттедже в селе Ембаево — это примерно в семи километрах от города. Площадь всего дома составляет 550 квадратных метров, включая мансарду. На первом этаже располагаются кухня-гостиная, большой зал с обеденной зоной, туалет. На втором этаже есть три комнаты и санузел. На цокольном этаже размещена сауна, санузел с душевой, бильярдная с тренажерным залом и небольшая кухонная зона», — написано в объявление. Самый недорогой вариант будет стоить 10 тысяч рублей. Участок 14 соток, дом из бруса с летней верандой шесть на четыре метра. Есть диван, холодильник, печка, стол. На участке размещена мангальная зона, вишня, смородина и малина. Все платежи включены в аренду. В среднем стоимость аренды дома с участком под Тюменью будет стоять в 20—25 тысяч рублей в месяц. Ранее тюменцем рассказали, что самые дорогие дачи находятся на Московском тракте. Здесь стоимость сотки в среднем находится на уровне 180 тысяч рублей. Спрос на дачи начал расти уже в феврале перед сезоном. В Тюмени и ближайшем пригороде за последний год средняя стоимость одной сотки выросла на 17,8%, а это 165 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самую дорогую дачу в пригороде Тюмени можно арендовать летом за 100 тысяч рублей в месяц. Такое объявление размещено на сайте риелторской компании «Этажи». «За 100 тысяч рублей в месяц возможно арендовать трехэтажный коттедже в селе Ембаево — это примерно в семи километрах от города. Площадь всего дома составляет 550 квадратных метров, включая мансарду. На первом этаже располагаются кухня-гостиная, большой зал с обеденной зоной, туалет. На втором этаже есть три комнаты и санузел. На цокольном этаже размещена сауна, санузел с душевой, бильярдная с тренажерным залом и небольшая кухонная зона», — написано в объявление. Самый недорогой вариант будет стоить 10 тысяч рублей. Участок 14 соток, дом из бруса с летней верандой шесть на четыре метра. Есть диван, холодильник, печка, стол. На участке размещена мангальная зона, вишня, смородина и малина. Все платежи включены в аренду. В среднем стоимость аренды дома с участком под Тюменью будет стоять в 20—25 тысяч рублей в месяц. Ранее тюменцем рассказали, что самые дорогие дачи находятся на Московском тракте. Здесь стоимость сотки в среднем находится на уровне 180 тысяч рублей. Спрос на дачи начал расти уже в феврале перед сезоном. В Тюмени и ближайшем пригороде за последний год средняя стоимость одной сотки выросла на 17,8%, а это 165 тысяч рублей.