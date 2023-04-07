Тюменцам рассказали, где продаются самые дорогие дачи

Аналитик Молодкина: самые дорогие дачи в Тюмени расположены на Московском тракте

08 апреля 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Спрос на дачи в Тюмени начал расти уже в феврале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самые дорогие дачи в Тюмени находятся на Московском тракте. Об этом сообщила Светлана Молодкина, сертифицированный Российской Гильдией Риэлторов аналитик-консультант рынка недвижимости. «В Тюмени и ближайшем пригороде за последний год средняя стоимость одной сотки выросла на 17,8%, а это 165 тысяч рублей. Самым популярным, а следовательно, и дорогим остается направление Московского тракта, здесь стоимость сотки в среднем находится на уровне 180 тысяч рублей. Спрос на дачи начал расти уже в феврале перед сезоном», — рассказала Светлана Молодкина журналистам РБК Тюмень. По словам аналитика, чуть дешевле продаются участки на Ирбитском тракте, интерес к этому району растет с каждым годом, в среднем стоит от 173 тысяч рубелей за сотку. Один из самых доступных участков дачи расположен на Тобольском тракте. Ранее писали, что в Тюменской области за год загородные дома подорожали на семь миллионов рублей. При этом средняя площадь дома сократилась на 2%, составив 115,6 метра квадратных. Как рассказал Алексея Попова, руководителя «Циан.Аналитики», в 2023 году ожидается понижение средней площади дома в продаже при росте стоимости квадратного метра.

Самые дорогие дачи в Тюмени находятся на Московском тракте. Об этом сообщила Светлана Молодкина, сертифицированный Российской Гильдией Риэлторов аналитик-консультант рынка недвижимости. «В Тюмени и ближайшем пригороде за последний год средняя стоимость одной сотки выросла на 17,8%, а это 165 тысяч рублей. Самым популярным, а следовательно, и дорогим остается направление Московского тракта, здесь стоимость сотки в среднем находится на уровне 180 тысяч рублей. Спрос на дачи начал расти уже в феврале перед сезоном», — рассказала Светлана Молодкина журналистам РБК Тюмень. По словам аналитика, чуть дешевле продаются участки на Ирбитском тракте, интерес к этому району растет с каждым годом, в среднем стоит от 173 тысяч рубелей за сотку. Один из самых доступных участков дачи расположен на Тобольском тракте. Ранее писали, что в Тюменской области за год загородные дома подорожали на семь миллионов рублей. При этом средняя площадь дома сократилась на 2%, составив 115,6 метра квадратных. Как рассказал Алексея Попова, руководителя «Циан.Аналитики», в 2023 году ожидается понижение средней площади дома в продаже при росте стоимости квадратного метра.