Губернатор Комарова поздравила жителей ХМАО с Пасхой

16 апреля 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова поздравила жителей ХМАО с Пасхой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила жителей округа с Пасхой. В соцсетях она отметила, что отмечает праздник в кругу близких. «Со Светлым праздником Христова Воскресенья. Этот день провожу с мамой, родными и близкими. Тепла, Добра, Радости и Благих вестей для всех», — написала глава округа в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор традиционно проведет православные выходные вместе с семьей. У Комаровой была запланирована встреча с мамой.

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила жителей округа с Пасхой. В соцсетях она отметила, что отмечает праздник в кругу близких. «Со Светлым праздником Христова Воскресенья. Этот день провожу с мамой, родными и близкими. Тепла, Добра, Радости и Благих вестей для всех», — написала глава округа в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор традиционно проведет православные выходные вместе с семьей. У Комаровой была запланирована встреча с мамой.