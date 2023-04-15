15 апреля 2023
14 апреля 2023

Губернатор Комарова поздравила жителей ХМАО с Пасхой

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Наталья Комарова поздравила жителей ХМАО с Пасхой Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила жителей округа с Пасхой. В соцсетях она отметила, что отмечает праздник в кругу близких.

«Со Светлым праздником Христова Воскресенья. Этот день провожу с мамой, родными и близкими. Тепла, Добра, Радости и Благих вестей для всех», — написала глава округа в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор традиционно проведет православные выходные вместе с семьей. У Комаровой была запланирована встреча с мамой.

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Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила жителей округа с Пасхой. В соцсетях она отметила, что отмечает праздник в кругу близких. «Со Светлым праздником Христова Воскресенья. Этот день провожу с мамой, родными и близкими. Тепла, Добра, Радости и Благих вестей для всех», — написала глава округа в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор традиционно проведет православные выходные вместе с семьей. У Комаровой была запланирована встреча с мамой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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