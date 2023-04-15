Губернатор Комарова поздравила жителей ХМАО с Пасхой

Наталья Комарова поздравила жителей ХМАО с Пасхой
Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила жителей округа с Пасхой. В соцсетях она отметила, что отмечает праздник в кругу близких.
«Со Светлым праздником Христова Воскресенья. Этот день провожу с мамой, родными и близкими. Тепла, Добра, Радости и Благих вестей для всех», — написала глава округа в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор традиционно проведет православные выходные вместе с семьей. У Комаровой была запланирована встреча с мамой.
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