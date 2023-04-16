Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту три километра

16 апреля 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

МЧС по Сахалинской области сообщило о выбросе пепла из вулкана Эбеко Фото: Сергей Русанов © URA.RU Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту три километра. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области. Вулкан располагается на курильском острове Парамушир. «Сегодня в 14.30 (по сахалинскому времени) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация от Камчатской группы реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко […] произошел пепловый выброс на высоту 3 км», — передает служба МЧС региона. Шлейф от выброса распространился на пять километров. Местным жителям ничего не угрожает. Ранее извержение вулкана было зафиксировано на Камчатке. Там столб пепла выбросил вулкан Шивелуч, передают «Дни.ру».

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту три километра. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области. Вулкан располагается на курильском острове Парамушир. «Сегодня в 14.30 (по сахалинскому времени) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация от Камчатской группы реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко […] произошел пепловый выброс на высоту 3 км», — передает служба МЧС региона. Шлейф от выброса распространился на пять километров. Местным жителям ничего не угрожает. Ранее извержение вулкана было зафиксировано на Камчатке. Там столб пепла выбросил вулкан Шивелуч, передают «Дни.ру».