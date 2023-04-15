Пьяный курганец угнал автомобиль и врезался в забор

Мужчину задержали сотрудники полиции и наряд ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель села Звериноголовское (Курганская область) угнал автомобиль и врезался на нем в забор жилого дома. Ранее мужчина был неоднократно судим, сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«В вечернее время неоднократно судимый 48-летний житель села Звериноголовское, находясь в нетрезвом состоянии, угнал автомобиль. Не справившись с управлением, он врезался в забор жилого дома. На место прибыли сотрудники полиции и наряд ДПС. Об угоне своего автомобиля владелец узнал от полицейских», — сообщается в ведомстве.

Гражданин отказался от медицинского освидетельствования, поэтому был привлечен к административной ответственности. На данный момент злоумышленник отбывает административный арест на срок 15 суток. Также на мужчину завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане сотрудники ДПС задержали водителя, который угнал авто у своей знакомой. Во время погони мужчина врезался в забор.