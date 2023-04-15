15 апреля 2023
14 апреля 2023

Пьяный курганец угнал автомобиль и врезался в забор

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, полиция, авария, гибдд, дпс
Мужчину задержали сотрудники полиции и наряд ДПС Фото:

Житель села Звериноголовское (Курганская область) угнал автомобиль и врезался на нем в забор жилого дома. Ранее мужчина был неоднократно судим, сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«В вечернее время неоднократно судимый 48-летний житель села Звериноголовское, находясь в нетрезвом состоянии, угнал автомобиль. Не справившись с управлением, он врезался в забор жилого дома. На место прибыли сотрудники полиции и наряд ДПС. Об угоне своего автомобиля владелец узнал от полицейских», — сообщается в ведомстве.

Гражданин отказался от медицинского освидетельствования, поэтому был привлечен к административной ответственности. На данный момент злоумышленник отбывает административный арест на срок 15 суток. Также на мужчину завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане сотрудники ДПС задержали водителя, который угнал авто у своей знакомой. Во время погони мужчина врезался в забор.

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Житель села Звериноголовское (Курганская область) угнал автомобиль и врезался на нем в забор жилого дома. Ранее мужчина был неоднократно судим, сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «В вечернее время неоднократно судимый 48-летний житель села Звериноголовское, находясь в нетрезвом состоянии, угнал автомобиль. Не справившись с управлением, он врезался в забор жилого дома. На место прибыли сотрудники полиции и наряд ДПС. Об угоне своего автомобиля владелец узнал от полицейских», — сообщается в ведомстве. Гражданин отказался от медицинского освидетельствования, поэтому был привлечен к административной ответственности. На данный момент злоумышленник отбывает административный арест на срок 15 суток. Также на мужчину завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ранее URA.RU писало, что в Кургане сотрудники ДПС задержали водителя, который угнал авто у своей знакомой. Во время погони мужчина врезался в забор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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