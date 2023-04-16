Какие льготы есть для предпенсионеров, и как их получить

Предпенсионеры могут претендовать на ряд льгот и социальных гарантий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Предпенсионный возраст начинается за пять лет до пенсии. Это понятие появилось в 2019 году, чтобы попавшие под пенсионную реформу граждане могли получить некоторые социальные гарантии. URA.RU приводит информацию о том, какие льготы полагаются для этой категории граждан.

Как получить статус предпенсионера?

Для подтверждения нужна справка. Справку можно получить через портал Госуслуг, в МФЦ или в Фонде пенсионного и социального страхования. Она предоставляется бесплатно, для ее получения предпенсионеру нужен только паспорт.

Какие налоговые льготы полагаются предпенсионерам?

Граждане этой категории могут не платить имущественный и земельный налоги. Налог можно не платить за одну квартиру, часть квартиры или комнату, один жилой дом или часть жилого дома, одну творческую мастерскую, одну хозяйственную постройку до 50 квадратных метров, один гараж или одно машино-место, за шесть соток земли. Чтобы освободиться от уплаты налога, необходимо подать заявление в ФНС через сайт или лично.

На какие трудовые гарантии можно рассчитывать?

Предпенсионеры могут уходить на два оплачиваемых выходных в году в случае диспансеризации. Кроме того, им полагается повышенное пособие по безработице. Безработные предпенсионеры могут бесплатно пройти курсы повышения квалификации или переподготовки.

Какие региональные льготы существуют?

В зависимости от места жительства льготы могут быть предоставлены предпенсионерам для оплаты услуг ЖКХ, на оплату общественного транспорта и на курортный сбор на отдыхе. Эти льготы предоставляет соцзащита региона.

Какие еще льготы можно получить?

Если предпенсионер нетрудоспособен и нуждается в помощи, то он может претендовать на алименты от членов его семьи. Также они могут претендовать на обязательную долю в наследстве.