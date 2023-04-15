В ХМАО резко вырос спрос на работников сферы общепита

В ХМАО в полтора раза вырос спрос на официантов и барменов

16 апреля 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Чаще всего сотрудников ищут заведения в Сургуте Фото: Размик Закарян © URA.RU В ХМАО в сравнении с 2022 годом в полтора раза увеличился спрос на официантов и барменов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. «За январь—апрель 2023 года в Югре было открыто 275 вакансий для официантов, барменов и бариста — это на 66% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Средние предлагаемые зарплаты выросли на 3 945 рублей: с 39 655 рублей в начале 2022 года до 43 600 рублей в начале 2023 года», — уточнили в hh.ru. Чаще всего официантов, барменов и бариста ищут в Сургуте — показатель составил 52%. В Нижневартовске опубликовано 23% вакансии из округа, в Нефтеюганске — 8%. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте предприятия общественного питания столкнулись с кадровым голодом. В нескольких заведениях недосчитываются от 25% до 33% персонала кухни.

В ХМАО в сравнении с 2022 годом в полтора раза увеличился спрос на официантов и барменов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. «За январь—апрель 2023 года в Югре было открыто 275 вакансий для официантов, барменов и бариста — это на 66% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Средние предлагаемые зарплаты выросли на 3 945 рублей: с 39 655 рублей в начале 2022 года до 43 600 рублей в начале 2023 года», — уточнили в hh.ru. Чаще всего официантов, барменов и бариста ищут в Сургуте — показатель составил 52%. В Нижневартовске опубликовано 23% вакансии из округа, в Нефтеюганске — 8%. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте предприятия общественного питания столкнулись с кадровым голодом. В нескольких заведениях недосчитываются от 25% до 33% персонала кухни.