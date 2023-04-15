В ХМАО резко вырос спрос на работников сферы общепита

В ХМАО в сравнении с 2022 годом в полтора раза увеличился спрос на официантов и барменов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.
«За январь—апрель 2023 года в Югре было открыто 275 вакансий для официантов, барменов и бариста — это на 66% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Средние предлагаемые зарплаты выросли на 3 945 рублей: с 39 655 рублей в начале 2022 года до 43 600 рублей в начале 2023 года», — уточнили в hh.ru.
Чаще всего официантов, барменов и бариста ищут в Сургуте — показатель составил 52%. В Нижневартовске опубликовано 23% вакансии из округа, в Нефтеюганске — 8%.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте предприятия общественного питания столкнулись с кадровым голодом. В нескольких заведениях недосчитываются от 25% до 33% персонала кухни.
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