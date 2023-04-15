15 апреля 2023
14 апреля 2023

В ХМАО резко вырос спрос на работников сферы общепита

В ХМАО в полтора раза вырос спрос на официантов и барменов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Паштет. Екатеринбург, официант, паштет ресторан
Чаще всего сотрудников ищут заведения в Сургуте Фото:

В ХМАО в сравнении с 2022 годом в полтора раза увеличился спрос на официантов и барменов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

«За январь—апрель 2023 года в Югре было открыто 275 вакансий для официантов, барменов и бариста — это на 66% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Средние предлагаемые зарплаты выросли на 3 945 рублей: с 39 655 рублей в начале 2022 года до 43 600 рублей в начале 2023 года», — уточнили в hh.ru.

Чаще всего официантов, барменов и бариста ищут в Сургуте — показатель составил 52%. В Нижневартовске опубликовано 23% вакансии из округа, в Нефтеюганске — 8%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте предприятия общественного питания столкнулись с кадровым голодом. В нескольких заведениях недосчитываются от 25% до 33% персонала кухни.

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В ХМАО в сравнении с 2022 годом в полтора раза увеличился спрос на официантов и барменов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. «За январь—апрель 2023 года в Югре было открыто 275 вакансий для официантов, барменов и бариста — это на 66% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Средние предлагаемые зарплаты выросли на 3 945 рублей: с 39 655 рублей в начале 2022 года до 43 600 рублей в начале 2023 года», — уточнили в hh.ru. Чаще всего официантов, барменов и бариста ищут в Сургуте — показатель составил 52%. В Нижневартовске опубликовано 23% вакансии из округа, в Нефтеюганске — 8%. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте предприятия общественного питания столкнулись с кадровым голодом. В нескольких заведениях недосчитываются от 25% до 33% персонала кухни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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