Общепит в Сургуте массово ищет персонал

Сургутские рестораторы жалуются на отсутствие персонала Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) предприятия общественного питания столкнулись с кадровым голодом. В нескольких заведениях недосчитываются от 25% до 33% персонала кухни. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали участники рынка.

«Мы сейчас ищем двух поваров и пекаря. Поваров у нас по 4 человека в смену работает, то есть одна смена недоукомплектованна на 50% процентов. Пекарей у нас 4, сейчас ищем одного», — рассказал управляющий одного из заведений Сургута.

По словам шеф-повара другого кафе, у него не хватает около 33% персонала. Сейчас они ищут нескольких поваров и сотрудников клининговой службы. «Ситуация с нехваткой персонала для сферы гостеприимства нормальна. Но обычно не в таких цифрах это все выражается. В среднем стабильно ищем одного сотрудника, а сейчас есть запрос сразу на несколько», — отметил шеф-повар одного из кафе в Сургуте.

Как отмечают участники рынка, снизились также требования к опыту и навыкам. Из-за кадрового голода многие кафе и рестораны готовы брать на работу студентов.

«Такая тенденция назревает уже несколько лет. Нормальных кадров мало или с ними сложно работать в плане софт-скиллов (комплекс умений общего характера, тесно связанных с личностными качествами — прим. ред.). Поэтому многих учим прям на месте», — отметил шеф-повар кафе в Сургуте.

Ранее URA.RU рассказывало, что в правительстве ХМАО ожидают всплеска безработицы в регионе до конца года при пессимистичном сценарии развития событий из-за западных санкций. Со слов чиновника, в Югре число безработных составляет около 3,5 тысячи человек.