Отдых в Турции для россиян стал дороже на четверть

Представители турфирм рассказали о подорожании отдыха в Турции Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Путевки из России в Турцию подорожали на четверть в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказал сказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

«Согласно статистике, поездки в Турцию подорожали на 20-25% по сравнению с 2022 годом. Туда планирует отправиться 46% клиентов Travelata.ru», — сообщил Олег Козырев корреспонденту РИА Новости. Он отметил, что в настоящий момент средняя путевка в Турцию обойдется в 226 тысяч рублей.

Директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская сообщила, что минимальная стоимость отдыха на двоих в четырехзвездочном отеле в Турции с опцией «все включено» на семь ночей составляет 189 тысяч рублей. При этом спрос на такие путевки не снижается.

Наиболее популярным у россиян турецким направлением стало анталийское побережье. Это города Анталья, Аланья, Сиде и Кемер. В аэропорт Антальи добираться удобнее всего, в том числе есть рейсы из регионов.

Ранее директор департамента коммуникаций оператора ANEX Tour Константин Гулевич сообщил, что на спрос россиян на отдых в Турции не повлияли даже землетрясения. Купившие путевки россияне не стали от них отказываться.