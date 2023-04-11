Екатеринбуржцы не стали жертвовать отдыхом в Турции из-за землетрясений

Турция занимает первое место по популярности у отдыхающих екатеринбуржцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Несмотря на то, что Турция пострадала от землетрясений, екатеринбуржцы не отказываются от туристических поездок в эту страну. Об этом журналистам рассказал директор департамента коммуникаций оператора ANEX Tour Константин Гулевич.

«Отказов [от туристических пакетов] не было. Основные локации, где это (землетрясение — прим. URA.RU) проходило — это были южные регионы, которые удалены от популярных туристических локаций, поэтому у людей не было никакого беспокойства», — заявил Гулевич. По словам представителя ANEX Tour, людей больше интересовали вопросы, касающихся скидок и даты, когда подешевеют туры.

Также Гулевич подчеркнул, что во время землетрясений компания столкнулась лишь с проблемой подтверждения бронирования. «Очень многие отели предоставляли свои номерные фонды для пострадавших, поэтому они немного выпали из привычного образа жизни, у многих пострадали родственники. Мы старались на них не давить с подтверждением», — рассказал представитель турагентства.

Ранее турагенты назвали самые популярные у екатеринбуржцев зарубежные курорты. Они зафиксировали спрос на перелеты из Екатеринбурга в Турцию, Казахстан, Абхазию, ОАЭ и курорты внутри России. Землетрясение в Турции произошло 6 февраля: были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,4 и 7,8 баллов. В ночь на 12 февраля число жертв из-за землетрясений достигло отметки в 49,6 тысяч человек.